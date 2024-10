Falcomatà: ‘Gallo mi ha colpito. Questa la mia proposta’

Tanto atteso, quanto altamente cordiale e piacevole l’incontro tra il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ed il presidente della Reggina Luca Gallo.

Una chiacchierata di oltre un’ora per discutere di tematiche strettamente legate e collegate tra loro, quindi ambizioni suggestive che dovranno camminare di pari passo con la gestione delle due strutture più importanti della città dal punto di vista calcistico che sono Granillo e S. Agata.

Ma cosa si sono detti il primo cittadino ed il massimo dirigente amaranto? Lo abbiamo chiesto al sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme alle impressioni ricavate da questo primo incontro:

“Una persona molto schietta, genuina, decisa e pratica. La chiacchierata si è spinta oltre il fatto istituzionale, è stata davvero piacevole. Si è parlato di infrastrutture ed il signor Gallo è assolutamente consapevole del fatto che un progetto sportivo non può prescindere dalla gestione delle strutture. Abbiamo trovato tanti punti in comune in questo primo confronto, come quello riguardante la fruibilità del Granillo. Entrambi si ritiene non abbia senso venga utilizzato due giorni al mese e circoscritto alle gare interne della Reggina, diventa invece necessario intervenire per renderlo più moderno e fruibile sette giorni su sette.