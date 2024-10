Reggina prendi tutto. Arriva anche il terzino sinistro

Vi avevamo anticipato questa mattina la notizia, con Taibi impegnato a Milano per chiudere in maniera definitiva la trattativa con il Torino per portare a Reggio il giovane e promettente terzino sinistro Matteo Procopio, classe ’96- Il giocatore ha militato in questa metà di stagione nel SudTirol, società quest’ultima che ha provato a fare un pò di resistenza fino a quando ha potuto.

Ma la Reggina di oggi è piazza ambita, l’arrivo di Gallo ha rivoluzionato tutto, mercato compreso, e finalmente mister Cevoli avrà un esterno basso di ruolo, senza chiedere sacrifici ulteriori a giocatori come Salandria e Franchini, più volte visti in quella zona del campo.