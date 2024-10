Reggina, si chiude oggi per l’esterno sinistro. Si cerca un centrale fortissimo

“Prenderemo altri giocatori”. Lo aveva dichiarato il presidente Gallo nel giorno della sua presentazione. Il primo è arrivato un pò a sorpresa, un altro attaccante, giovane, che si aggiunge ad una batteria molto lunga. Si rimane in attesa di rinforzi per la retroguardia, in quel settore dove fino al momento non vi è stata alcuna modifica e forse qualche elemento in più servirebbe. Per esempio per la sfida con il Monopoli sarà assente per squalifica Solini e come mancino puro, il tecnico Cevoli se ne ritrova in rosa solo uno da tempo non utilizzato, Seminara. Solo qualche apparizione per lui, in quella zona del campo dove si è chiesto il sacrificio prima a Salandria e poi a Franchini.

Per questo motivo Taibi sta cercando di chiudere al più presto la trattativa con il Sud Tirol per il giovane Matteo Procopio, classe 96, mancino dal piede buono e di proprietà del Torino. Il calciatore verrebbe molto volentieri in riva allo stretto e facendo leva sulla volontà del ragazzo, il Ds potrebbe chiudere la trattativa nella giornata di oggi.

Bisognerà attendere, invece, gli ultimi giorni per il difensore centrale. Cevoli e Taibi sono parecchio soddisfatti di quelli attualmente in organico, per questo motivo il passo verrà fatto solo per un giocatore di grande affidamento, esperto e già individuato in serie B, ma è necessario vi siano le giuste opportunità.

