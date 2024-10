Reggina, un altro attaccante è arrivato davvero. Speriamo non sia Alessio il sacrificato

In attesa che arrivino rinforzi in difesa, il DS chiude per un altro giocatore d'attacco

Lo si diceva qualche giorno addietro e sembrava una provocazione. Ed invece è arrivato davvero ed è a disposizione di Cevoli a breve. Un altro attaccante da aggiungere ad una batteria già corposa, il nome è quello di Antonio Martiniello, attualmente in forza all’Olbia ma di proprietà della Cavese, società con la quale il giovane classe 96 ha disputato una straordinaria stagione, la scorsa, con 19 reti messe a segno. Poco o nulla quest’anno con la maglia dell’Olbia in serie C, sei presenze nessuna realizzazione.

Viene spontaneo fare a questo punto una considerazione, dando un’occhiata al lungo elenco di giocatori offensivi in organico. Con Emmausso ormai fuori dai giochi, quali saranno gli attaccanti che saluteranno la comitiva entro il 31 gennaio, giorno in cui si concluderà questa seconda fase di calciomercato? Diamo per scontato che profonde riflessioni si stanno facendo per lo sfortunato Maritato, fermo ai box per il grave infortunio e sul quale Taibi aveva scommesso ed anche tanto. Sono cambiate le strategie e gli scenari, la sua lunga indisponibilità e quindi l’impossibilità a poter dimostrare di meritare la conferma faranno la differenza.

E con grande rammarico insieme a lui potrebbe esserci un altro candidato. Il reggino Alessio Viola, fortemente voluto questa estate, a lungo inseguito, anche lui fermo ai box, ma nella parte iniziale della stagione ed ora probabilmente in discussione. Quattro i gol per lui in stagione, raramente titolare e sceso nelle gerarchie, come si è potuto notare in occasione dell’ultima gara con la Viterbese, con Cevoli che gli ha preferito Tassi, autore tra l’altro del gol del 3-1. In bilico anche la posizione di Ungaro, dipenderà da quello che dirà il tecnico e dalla disponibilità del ragazzo ad accettare la nuova situazione che si è venuta a creare.

Vedremo quello che succederà, il lavoro del DS Taibi sarà da questo momento assai complicato per quello che riguarda le operazioni in uscita, con qualcuna di queste che vede tra i protagonisti giocatori sui quali si puntava molto e con contratti biennali.