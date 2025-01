Ragusa-Reggina: cambio l’orario di inizio del match. Il comunicato

La Reggina intende proseguire la sua scalata verso la parte più alta della classifica oggi distante di tre punti. Per farlo sa bene di non potere sbagliare neanche un colpo fino allo scontro diretto con il Siracusa del 9 febbraio, a partire dalla trasferta di domenica che gli amaranto giocheranno a Ragusa. A tale proposito, c’è uno slittamento per quello che riguarda l’orario di inizio dell’incontro. La settimana successiva ancora fuori sul campo dell’Acireale.

Il comunicato ufficiale

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Ragusa-Reggina, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15”.