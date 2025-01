La Reggina perde uno dei suoi calciatori migliori. Le soluzioni per mister Trocini

Nel momento migliore della stagione la Reggina perde uno dei giocatori più importanti per qualità ed equilibrio tattico. L’esterno offensivo Grillo si è fermato domenica scorsa per un problema muscolare che, seppur di lieve entità, lo costringerà a saltare sicuramente la sfida di Ragusa e lo mette fortemente in dubbio per quella di Acireale.

Nessuna certezza ma si userà la massima precauzione per averlo a disposizione per l’attesissima partita che si giocherà il 9 febbraio al Granillo contro il Siracusa. Non dovrebbe farcela neppure Forciniti per il quale i tempi di recupero comunque sono ormai prossimi, nessun problema per Salandria ristabilitosi dopo una forte influenza, mentre Dall’Oglio dovrebbe aver assorbito la botta subìta con il Città di S. Agata che lo ha costretto a uscire anzitempo dal campo.

Grillo per caratteristiche è giocatore unico in questo organico, doti tecniche, velocità, grandi abilità tattiche e ottima lettura delle situazioni in fase offensiva e difensiva, oltre ad avere un piede come pochi soprattutto nella qualità dei cross. Chiaramente un’assenza pesante per Trocini che, comunque, ha la possibilità di pescare dentro una rosa abbastanza ampia e con diverse opportunità. Oggi il primo giocatore che viene in mente per la sua sostituzione è Renelus, apparso ultimamente in grande forma, eventuali altre soluzioni sono rappresentate dallo spostamento di Porcino che quel ruolo lo conosce bene, Provazza o si può pensare di rispolverare il giovane Perri.