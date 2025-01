Reggina: Grillo racconta la trattativa poi dichiara: ‘Organico più forte del girone, lo dico da sempre’

Una piacevole sorpresa quella rappresentata dall’esterno offensivo Grillo, arrivato alla Reggina nella scorsa sessione di calciomercato accompagnato da un pò di scetticismo da parte dell’ambiente. Sono bastate alcune prestazioni per ribaltare il pensiero dei tifosi anche se purtroppo nel momento cruciale della stagione, si è dovuto fermare per un problema muscolare. E’ intervenuto a Radio Gamma, di seguito qualche passaggio:

“La trattativa è nata dopo la partita Akragas-Reggina, si è fatta una prima chiacchierata, l’Akragas non voleva farmi partire, poi siamo riusciti a trovare un accordo e ho firmato con gli amaranto. Lo scorsa estate ho già avuto una chiamata della Reggina, ma non ero al meglio fisicamente. Per me la Reggina, come organico, è la più forte del girone, ma l’ho detto anche quando giocavo ad Agrigento.

Ragionando da tifoso, vedendo l’arrivo di un calciatore dalla squadra ultima in classifica, anche io avrei avuto qualche dubbio. Però devo dire che ho avuto numerose esperienze in C“.