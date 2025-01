Reggina: il ricorso vinto, il Ragusa e l’arrivo dell’attaccante

Un pomeriggio intenso quello vissuto ieri. Prima l’attesa sentenza riguardante il ricorso della Scafatese sul tesseramento di Renelus. Il Giudice Sportivo ha esposto le motivazioni che lo hanno indotto a respingerlo, dando ragione quindi alla Reggina che da sempre ha manifestato sicurezza e tranquillità sulla questione.

Leggi anche

Un capitolo spiacevole che si chiude in maniera positiva lasciando invariata l’attuale classifica e quindi con gli amaranto al secondo posto in condominio con il Sambiase e a tre punti dalla capolista Siracusa.

Leggi anche

Lunghezze che al massimo si spera di mantenere inalterate fino allo scontro diretto del 9 febbraio, match che si giocherà al Granillo o addirittura accorciare nelle prossime due partite quando la Reggina affronterà per due volte in trasferta prima il Ragusa e poi l’Acireale, mentre il Siracusa farà visita al Città di S. Agata per poi ospitare il Pompei.

Giustamente mister Trocini ha ribadito più volte che gli impegni vanno preparati e pensati uno alla volta e quindi massima concentrazione sul primo confronto. Non sarà a disposizione Grillo, uno dei più in forma, bloccato da un problema muscolare, nulla da fare ancora per Forciniti mentre dovrebbero essere arruolabili Salandria e Dall’Oglio.

Leggi anche

Nel frattempo arrivano notizie importanti sul fronte mercato con la società amaranto che si è lanciarta nuovamente sull’attaccante De Felice, già cercato la scorsa estate con una trattativa che portò ad un nulla di fatto. Pare che questa possa essere la volta buona.