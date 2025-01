Ricorso Scafatese: le dichiarazioni del Dg della Reggina Praticò dopo la sentenza

"Il nostro rammarico è legato a quanto accaduto in campo con una vittoria che sarebbe stata meritata per espressione di gioco e occasioni da gol anche clamorose"

Un attimo dopo la sentenza emessa dal Giudice Sportivo che ha respinto il reclamo della Scafatese riguardo il tesseramento del calciatore della Reggina Renelus, abbiamo strappato una battuta al DG Giuseppe Praticò:

Le dichiarazioni del DG

“Come società eravamo tranquilli avendo agito e operato come sempre nel rispetto delle norme. Ritengo doveroso ringraziare l’avvocato Sbarbaro che ha seguito l’intero percorso subito dopo aver ricevuto il ricorso da parte della Scafatese. Non avevamo dubbi riguardo la decisione che è arrivata questo pomeriggio dal Giudice Sportivo, lo abbiamo sempre detto. Piuttosto il nostro rammarico è legato a quanto accaduto in campo per una vittoria mancata che sarebbe stata meritata per espressione di gioco e occasioni da gol anche clamorose. Adesso testa e massima concentazione alla sfida di domenica con il Ragusa”.