Ragusa-Siracusa, a vuoto gli appelli dei presidenti. La decisione: trasferta vietata

A nulla sono serviti gli appelli del presidente del Ragusa Gaetano Cutrufo seguiti poi da quello del presidente del Siracusa Alessandro Ricci. E’ stata vietata la trasferta per i tifosi siracusani in occasione del match tra il Ragusa e il Siracusa in programma allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa domenica 12 gennaio alle ore 15, su indicazione del CASMS. E’ stato disposto infatti il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Siracusa.

Dettagli sul divieto di trasferta

La decisione comporta che i tifosi siracusani non potranno acquistare i biglietti per assistere all’incontro. Restano, invece, invariati i canali di vendita per i sostenitori del Ragusa. La restrizione, basata sulle indicazioni degli organi competenti, ha sollevato numerose reazioni, soprattutto a seguito dei tentativi di mediazione portati avanti dai presidenti delle due società.