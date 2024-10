Rapani (FdI): ‘Giorgia Meloni in Calabria testimonia l’impegno per il Sud’

Il presidente di Fratelli d’Italia sarà in piazza Bernardino Le Fosse

«Se riparte il Sud, riparte l’Italia. Non è solo uno slogan di Giorgia Meloni ma la reale attenzione che il nostro presidente riserva da sempre alle regioni meridionali, vessate a discapito di politiche eccessivamente nordiste. La visita di Giorgia Meloni, qualora ve ne fosse bisogno, è la dimostrazione lampante di queste attenzioni».

È quando afferma il dirigente nazionale Ernesto Rapani, candidato alle elezioni del prossimo 26 gennaio per il rinnovo del Consiglio regionale, nell’annunciare la visita del presidente di Fratelli d’Italia a Corigliano Rossano, prevista per giovedì prossimo alle 12,00 in piazza Bernardino Le Fosse.