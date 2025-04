Il rapper reggino Kento diventa una figurina per beneficenza

Musica, sport e passione si incontrano a fin di bene a Reggio Calabria, grazie a una nuova iniziativa che vede protagonisti la Pallacanestro Viola, il rapper e scrittore reggino Kento e Figurine Forever, la community che raccoglie migliaia di appassionati e collezionisti di tutta Italia.

In occasione della partita del 16 aprile al PalaCalafiore contro la Manelli Basket Monopoli, verrà infatti presentata la “figurina solidale” dell’artista reggino in canotta neroarancio, i cui proventi verranno devoluti in beneficenza. Kento è il primo personaggio reggino ad essere coinvolto in questo tipo di iniziativa benefica, che vanta nel proprio “album” personalità illustri sia tra nel mondo della musica (da Luca Carboni al grande Rino Gaetano) che dello sport (da Dino Meneghin a Gigi Riva). Il rapper ha scelto come destinatario dei proventi le missioni di salvataggio di SOS Mediterranee a cui l’artista ha preso parte in prima persona a bordo della nave Ocean Viking, tra il novembre e il dicembre del 2024.

“Ogni bambino tifoso della Viola sogna di indossare la canotta con i nostri colori, e oggi realizzo questo sogno”, dichiara Kento. “Non certo per meriti sportivi, è vero, ma con l’obiettivo – altrettanto importante – di portarne avanti i valori di solidarietà, di inclusione e di un ruolo sociale che vada oltre il rettangolo di gioco”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa – afferma il presidente della Pallacanestro Viola, Carmelo Laganà – che incarna in pieno i valori della società. Reggio Calabria ha un volto attento e solidale in cui la Viola si rispecchia, e a cui daremo sempre voce e rilievo”.

La società neroarancio presenterà l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria mercoledì 16 aprile alle ore 17.

Nella sala stampa del PalaCalafiore alla presenza di Kento e rilevanti ospiti tra cui il Vicepresidente dott. Vincenzo Romeo, il dott Umberto Barreca di Redel e l’avv Pasquale Cananzi responsabile scientifico della Camera Minorile, Rossella Uslenghi Responsabile Comunicazioni della Redel Reggio Calabria e Giovanni Mafrici addetto stampa neroarancio e direttore del Media Partner ReggioaCanestro, si intratterranno con Kento e gli altri ospiti.

Kento è una figura rilevante nel panorama nazionale per la sua attenzione ai minori fragili, con la sua musica entra nelle carceri minorili attraverso laboratori educativi in cui la musica è lo strumento per canalizzare emozioni in percorsi di positività e fiducia nel futuro.

La figurina solidale di Kento, realizzata in edizione da collezione numerata e limitata, sarà disponibile fino ad esaurimento al PalaCalafiore durante le partite casalinghe della Viola, a partire dal 16 aprile e online sul sito di Figurine Forever.

La Conferenza sarà trasmessa in diretta facebook alle ore 17,15.