Calcio: un campione ex Juventus alla guida della Vibonese?

In serie C la Vibonese è alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione. Dopo i tanti cambiamenti all’interno della società, adesso si pensa a chi affidare la conduzione per il campionato 2020-21 che, per la presenza di squadre che compongono il girone, sembra davvero una B2. Su tuttoC.com si ipotizza un grande nome: “La nuova avventura in panchina di Fabrizio Ravanelli potrebbe essere in Serie C, precisamente a Vibo Valentia. L’ex calciatore della Juventus ha voglia di rientrare in corsa dopo l’esperienze tra Ajaccio, in Francia, e con gli ucraini dell’Arsenal Kiev e, in tal senso, l’occasione è di quelle ghiotte.

Il tecnico è infatti più che un’idea per la panchina della Vibonese, pronta ad aprire un nuovo corso dopo i saluti di Modica e dei direttori Lo Schiavo e Beccaria. L’approdo in Calabria è possibile, “Penna Bianca” potrebbe ritrovarsi presto in terza serie…”