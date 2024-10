Reggio: Derive Festival “Musiche Divergenti & Urban Trekking”

Organizzato da Laboratori Musicali è un trekking urbano abbinato alle forme d’arte.

Si svolge nell’ interland di Reggio Calabria ed offre una formula alternativa turistica e culturale.

Anche Reggio Calabria da la possibilità di fare degli Unconventional Tours, quei giri alternativi ai percorsi turistici piu’ comuni, che consentono al visitatore di scoprire le aree più nascoste ma spesso piu’ caratteristice di ogni territorio.

Il Derive Festival nasce appunto per valorizzare quelle parti urbane non lontane dal centro ma sconosciute a molti, l’accostamento del nostro Festival artistico al trekking urbano esplora, per questa prima edizione, le colline di reggio calabria e i suoi Fortini coinvolgendo le realtà locali che sostengono attivamente il territorio.

Il programma prevede

1 agosto – Spazio Lupardine

Concerto – Lorenzo Kruger e le canzoni dei Nobraino –

Collina di pentimele r.c

09 agosto – Spazio Luparidne

Concerto – A Toys Orchestra –

Collina di pentimele r.c

19 agosto – Fortini di Pentimele e Giardini di Ausonia B&B

Trekking collina Pentimele con successiva visita Fortini e spettacolo lettura musicata del romanzo “Del sangue e del vino”- di e con Ettore Castagna

a seguire, cena e concerto – Re Niliu –

Giardini di Ausonia B&B – Collina di pentimele r.c

27 agsto – Ecolandia Arghillà

Concerto – Daniele Sepe e Capitan Capitone –

Parco Ecolandia collina di Arghillà r.c

Dj Resident – per tutti gli eventi : Alex Perdido

https://www.facebook.com/derivefestival/