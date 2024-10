Record di nomination per ‘Il traditore’ ai Nastri D’Argento. Nel cast il reggino Alessio Praticò

Ben 11 nomination tra cui quella per il miglior attore protagonista, andata a Pierfrancesco Favino

E’ ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio il film piu’ candidato di sempre ai Nastri d’Argento, con ben 11 nomination tra cui quella per il miglior attore protagonista, andata a Pierfrancesco Favino.

Il film, tornato a mani vuote dal Festival di Cannes, ma forte del successo sul mercato internazionale e al box office, guida la classifica dei titoli che si contendono i premi dei Giornalisti Cinematografici che verranno ufficializzati stasera al Maxxi – il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo con l’annuncio delle nomination della 73/a edizione. I premi come sempre saranno consegnati al Teatro Antico di Taormina, sabato 29 giugno, in una serata in onda su Rai.

Nel cast dell’ultimo film di Bellocchio c’è anche l’attore reggino Alessio Praticò. Un periodo di particolari soddisfazioni per Praticò, reduce dall’uscita del film Netflix ‘Lo spietato’ e attualmente impegnato nella riprese della seconda stagione della serie ‘Il cacciatore’.

fonte: ansa.it