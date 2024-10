Viola Basket – Record da frantumare… l’invito di Giusva Branca

E’ con un messaggio sui seguitissimi gruppi della Viola Basket Reggio Calabria che Giusva Branca rompe il silenzio in merito alle sorti della storica società neroarancio:“Non ho più parlato ai tifosi dal giorno delle mie dimissioni da Presidente, quasi 2 anni fa. Lo faccio oggi, con una richiesta: domenica frantumiamo il “mio” record di 5027 presenze (in verità qualcosa in più) contro Treviso. Non solo lo merita questa squadra ma in questo momento è molto più importante di quanto non si creda, per il futuro immediato”.

A buon intenditore poche parole… domenica, tutti al PalaCalafiore a tifare per la nostra squadra, per la nostra città!