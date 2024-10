Redel, D’agostino: ‘Aspettiamo i nostri tifosi al Trofeo Sant’Ambrogio’

Oggi si gioca per un Torneo ufficiale Fip. Si scende in campo nel glorioso Trofeo Sant’Ambrogio.

La quarantottesima edizione vedrà scendere in campo la Viola in compagnia di Basket School Messina, Catanzaro Basket Academy e Barcellona 4.0.

I ragazzi di Coach Cadeo affronteranno nella sfida di chiusura della prima giornata, la formazione giallorossa di Messina.

L’ingresso è gratuito e si giocherà nel rinnovato PalaCalafiore e, contemporaneamente, i tifosi neroarancio avranno l’opportunità di abbonarsi o scegliere se già abbonati il posto al Palasport.

Sull’evolversi del precampionato e sul Trofeo, abbiamo ascoltato il tecnico Seby D’Agostino.

Ecco le sue impressioni sull’ultimo test giocato contro Castanea:

“La sfida contro Castanea è stata molto allenante. Altalenante, così come è giusto che sia in questo momento della stagione, ma allenante, che è il dato che ci interessa di più. Sono partite dove si possono registrare alti e bassi ma, allo stesso tempo abbiamo tratto buoni spunti e dati sui quali lavorare per migliorare”.

Un commento sulla platea?

“La platea piena è un bel segnale che si ripete, anche perché, anche nella prima uscita al Palacalafiore erano presenti tanti appassionati. E’ un segno tangibile di quanto la città abbia voglia di vedere la pallacanestro.

Oggi, li aspettiamo tutti al Sant’Ambrogio per la sfida contro Basket School Messina”.

Pregi e difetti dell’ultimo test?

“In attacco possiamo essere più costanti. Meglio in difesa ma, la costanza, in questo momento dell’anno, sappiamo benissimo che arriverà con il tempo. Sono test che, in questo frangente di stagione devono essere formativi ed il risultato, i canestri fatti e subiti, devono importarci meno di zero.

Tante situazioni sono quasi forzate e sono fatte per provare alcune situazioni anche atipiche”.

Un’impressione sul Castanea?

“Ho visto una squadra molto atletica, ben allenata da Coach Cavalieri. A mio avviso potrà fare realmente bene”.

Obiettivi nel breve periodo?

“Recuperare gli acciaccati, giocare con il roster al completo e mettere insieme gli elementi giusti per costruire una grande stagione”.