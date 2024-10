Redel con grinta e difesa: due su due, vinto il Memorial Serlenga di Canosa

La Redel apre la propria bacheca, per la prima volta nella sua giovane storia.

Il sodalizio neroarancio, onora al meglio la memoria dello storico tifoso Pietro Mafrici, ricordato nel pregara dalle squadre presenti e vince il “Memorial Pasquale Sperlenga” di Canosa.

L’evento è stato l’ottimo modo per inaugurare il nuovo tensostatico di Canosa di Puglia, terreno di gioco che ospiterà le giocate della neopromossa in B Canusium, squadra organizzatrice del bel triangolare insieme al Basket Corato, collaudata realtà partecipante al medesimo campionato(entrambe le squadre partecipano al girone parallelo rispetto a quello dei calabresi).

La Redel ha completato il trio di squadre partecipanti, giocando due sfide programmate con l’inedita formula di 3 tempi da otto minuti.

La prima sfida quella di apertura è il derby pugliese, vinto da Corato sui padroni di casa.

Contro Canosa, la Redel gioca di squadra e vince.

15 a 6 nel primo tempo 12 a 11 per Canosa nel secondo, nel terzo tempo Reggio vola ancora avanti 26 a 18 con il finale che scriverà 43 a 36 per il team di Coach Cadeo. Redel sempre avanti, in resistenza ed al successo.

Gara intensa: infinità di palloni recuperati da Efe Idiaru e indicazioni da Simonetti, Fernandez, Donati e non solo.

Ottimo impatto di Josue Bangu dalla panchina, pronto a sopperire al riposo precauzionale di Paulinus.

Bella ed avvincente anche la seconda sfida.



Basket Corato parte meglio grazie ad ottime individualità: 27 a 21.

Reggio insegue e termina sotto di uno 42 a 41 al secondo “tempino”.

Nel terzo tempo, le triple di Elias Donati tracciano sorpasso ed allungo decisivo.

Termina 62 a 56.

Significative indicazioni per Fernandez ed Ivanaj ma è la difesa, il vero marchio di fabbrica Redel, protagonista del successo neroarancio.

Oggi il tour dei reggini continuerà viaggiando dalla Puglia alla Basilicata. La Redel, infatti, scenderà in campo alle ore 17.30 nella “terra dei Sassi”.

Si gioca a Matera, contro la Virtus Group, società volata in B in estate che è stata inserita nel medesimo girone di campionato della Redel.

Si onorerà la memoria del giovane cestista Mattia Stano, cuore cestistico scomparso troppo presto.