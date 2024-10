Redel nuovo main sponsor della Viola Reggio Calabria per la stagione 2024/25 – FOTO

Redel, storica azienda reggina leader nella costruzione e manutenzione di impianti, annuncia la nuova partnership come main title sponsor della Pallacanestro Viola Reggio Calabria per la stagione sportiva 2024/25.

Un’operazione che rappresenta non solo un’importante sinergia tra due importanti realtà di Reggio Calabria, ma l’inizio di un percorso che porterà notevole beneficio all’intera comunità.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con la Pallacanestro Viola, un’istituzione sportiva con cui condividiamo valori e prospettive future” dichiara Demetrio Barreca, socio Redel.

Redel sarà presente sulle maglie della Viola come main sponsor per una collaborazione che va oltre il progetto sportivo ma si estenderà anche alle strutture, al rafforzamento del settore giovanile ed alle attività per giovanissimi, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità attraverso lo sport e contribuire alla crescita di nuovi talenti.

Anche il CEO di Redel, Umberto Barreca, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto:

“Redel è una società in crescita e punta ogni anno sempre più in alto. Questa partnership è un altro grande passo per noi e ci permetterà di avviare un percorso di sinergia che coinvolgerà anche i partner già presenti, portando benefici non solo alla squadra, ma a tutto il tessuto sociale e sportivo del territorio”.

Questa collaborazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per entrambe le realtà con l’ambizione di poter raggiungere i più importanti traguardi stagionali dentro e fuori dal rettangolo di gioco.