Redel, Paulinus: ‘Gruppo unito. In tanti possono decidere le partite’

Una stoppata più che spettacolare. Una tripla nel momento clou, in piena rimonta del Castanea.

Parla Joseph Paulinus, esterno di casa Redel Reggio Calabria.

I reggini ritorneranno in campo sabato, in giorno inedito e alle ore 21 per ospitare Svincolati Milazzo al Palacalafiore.

La vittoria

“E’ stata una gara non facile. Abbiamo iniziato bene, alla fine abbiamo mollato un po’, con la fisicità che abbiamo l’abbiamo recuperata difensivamente“.

La tripla decisiva?

“Mi è andata bene, molto bene. In precedenza no. E’ stato il momento giusto. Come gruppo siamo molto uniti, ci stiamo allenando bene, siamo uniti anche fuori dal campo. In tanti possiamo decidere la partita. Siamo intercambiabili”.