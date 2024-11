Redel: il prof. Vitale spiega perchè la squadra corre di più

Otto partite, otto vittorie. Leadership nazionale. Unica squadra imbattuta tra tutti i gironi del campionato. Ne abbiamo parlato con il Preparatore Atletico del team neroarancio. Una new entry nel mondo cestistico, una istituzione nel mondo dell’atletica e della preparazione atletica: il Prof. Marco Vitale.

“La prima differenza è questa: quando a luglio mi è stata proposta questa collaborazione dal GM Fortunato Vita , avevo già visto un progetto ambizioso, cosa che spesso mi era stata proposta. Questo progetto mi ha convinto perché è davvero ben strutturato e guarda al futuro. Si parte dal Minibasket fino alla prima squadra con un grande lavoro di team. L’unione di tante belle cose messe insieme. Per il lavoro della preparazione fisica sono contento ma possiamo fare di più: avremo novità sul lavoro da svolgere per i nostri cestisti”.

“Lo tocco con mano, lo tocchiamo con mano. Il PalaCalafiore inizia a ricordarmi i fasti del passato. Per me, che lavoro con tanta gente dello sport e non solo nel basket, vedo un’attenzione diversa. Sono sicuro che la gente risponderà presente per il derby contro il Messina”.