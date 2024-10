Redel Reggio Calabria: arriva Elias Donati, ala grande

REDEL Reggio Calabria comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Elias Donati, classe 1999, 2,00 mt di altezza, ala grande. Elias, originario di Arezzo è un giocatore

talentuoso e molto atletico in linea con la fisicità spiccata e fortemente voluta dalla società e dal Coach Giulio Cadeo che ce lo descrive: “Giocatore di grandi dinamismo e atletismo, queste sono le sue caratteristiche e sono la sua forza. Cestista che va molto bene e con mobilità al rimbalzo sia in fase offensiva che difensiva.

Un giocatore dunque di sostanza, che darà equilibrio alla nostra squadra e che per la squadra farà delle cose a volte poco visibili sui tabellini ma fondamentali”.

Donati ha giocato per Perugia Basket, Cecina, la blasonata Fabriano, Ubs Foligno, Molfetta ed è reduce dalla C Unica di una delle prossime avversarie del nostro giron, il Matera.

Elias ha commentato così il suo ingaggio alla Viola:

“Sono molto felice, ho parlato con il Coach e sono molto desideroso di iniziare questo percorso progettuale in neroarancio. Non vedo l’ora di conoscere i compagni di squadra e vivere un ambiente come quello di Reggio Calabria“.