Basket Serie B: la Viola fa 13, Milazzo sbanca Messina. Classifica e risultati 13ª giornata

I neroarancio vanno subito in vantaggio sin dal primo quarto e gestiscono gara e punteggio nonostante il tentativo di recupero di Barcellona

Si è conclusa la 13ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Al Palalberti di Barcellona si gioca il testa-coda del campionato tra i siciliani della Next Casa e la Redel Viola. I neroarancio vanno subito in vantaggio sin dal primo quarto e gestiscono gara e punteggio fino all’ultimo quarto, con i giallorossi autori di una rimonta che non impensierisce la capolista.

Sugli altri campi, importantissima vittoria di Milazzo che sbanca il Palatracuzzi di Messina vincendo lo scontro delle parti alte della classifica contro la Basket School. Piazza Armerina cade a Marigliano, mentre la Bim Bum Basket Rende, prossimo avversario della Viola al Palacalafiore, perde in casa contro il Castanea Basket.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 13ª giornata

Bim Bum Basket Rende – Castanea Basket 79-85

Next Casa Barcellona – Redel Viola 65-77

Virtus Matera – Angri Pallacanestro 77-84

Basket School Messina – Svincolati Milazzo 77-83

Promobasket Marigliano – Decò Piazza Armerina 76-74

Basket Academy Catanzaro – Pallacanestro Antoniana 88-86

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 26

Svincolati Milazzo 20

Angri Pallacanestro 20

Decò Piazza Armerina 12**

Basket School Messina 12*

Virtus Matera 10

Promobasket Marigliano 10

Castanea Basket 10

Bim Bum Basket Rende 8

Basket Academy Catanzaro 8*

Pallacanestro Antoniana 8

Next Casa Barcellona 6



*una partita in meno

*due partite in meno

Prossimo Turno

Svincolati Milazzo – Castanea Basket

Pallacanestro Antoniana – Virtus Matera

Decò Piazza Armerina – Next Casa Barcellona

Redel Viola – Bim Bum Basket Rende

Angri Pallacanestro – Promobasket Marigliano

Basket School Messina – Basket Academy Catanzaro