Redel Viola invincibile! Barcellona asfaltata al Palaberti

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la tredicesima giornata di Serie B Divison H 2024/2025, in trasferta, la Next Casa Barcellona Basket 4.0. Nei primi due quarti tutto molto facile per i neroarancio che partono molto bene e si confermano anche nella seconda frazione di gioco con una difesa grintosa ed ottime percentuali realizzative. Terzo quarto da dimenticare per gli atleti di coach Cadeo: la difesa dei padroni di casa e la buona propensione offensiva concede un tentativo di rimonta. Complice il nervosismo dei siculi e la ripresa emotiva ed atletica di Reggio Calabria, la partita rivede la sua assoluta protagonista. La Redel Viola continua la sua marcia a punteggio pieno in classifica.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Ivanaj. Fernandez, due su due ai liberi. Diversi errori offensivi dei padroni di casa. Idiaru, due su due ai liberi per lo 0 a 6. Fernandez da tre. Coach Biondo chiama Time Out. Anche Idiaru dalla lunga distanza. Bartolozzi per i siculi, segna e guadagna un supplementare che trasforma (3-12). Fernandez da sotto per il +11 neroarancio. Ancora Bartolozzi per Barcellona. Paulinus recupera palla e va a segnare (5-16). Idiaru per la Viola. Bartolozzi da tre. Simonetti segna e guadagna la lunetta per il tiro aggiuntivo che realizza (8-21). Marangon dalla lunetta, uno su due ai liberi. Paulinus, due su due ai liberi. Epifani dalla lunetta, uno su due. Si chiude la prima frazione di gioco sul 10 a 23.

SECONDO QUARTO

Idiaru per i neroarancio. Paulinus trasforma il 10 a 27. Simonetti per Reggio Calabria. Coach Biondo chiama Time Out. Ivanaj per il +21. Paulinus da tre. Bangu, due su due dalla lunetta. Frizzarin per i siculi. Manfrè dalla lunga distanza. Coach Cadeo chiama Time Out. Frizzarin per Barcellona. Ivanaj per gli ospiti. Cessel per i neroarancio. Bartolozzi per i padroni di casa, risponde Ani da tre. Marangon, zero su due alla lunetta. Bartolozzi per Barcellona. Ani segna e si prende un libero che trasforma (21-45) a 2:08 dal termine del secondo quarto. Coach Cadeo chiama Time Out. Ani, uno su due ai liberi. Tyrtyshnyk da tre. Banin, due su due ai liberi. Si va all’intervallo lungo sul 26 a 46.

TERZO QUARTO

I primi due punti sono di Lopukhov (28-46). Ani per la Viola, risponde Tyrtyshnyk. Bartolozzi per il -16. Tyrtyshnyk per il 35 a 48. Ivanaj da sotto per il +15. Coach Cadeo chiama Time Out. Frizzarin per il -13. Tyrtyshnyk, due su due ai liberi. Fallo tecnico ad Epifani. Fernandez trasforma il libero. Paulinus, due su due ai liberi. Ancora Paulinus per Reggio Calabria (39-55). Ani, due su due dalla lunetta. Frizzarin, due su due ai liberi. Banin, due su due dalla lunetta. Si chiude sul 43 a 57 il terzo quarto.

ULTIMO QUARTO

Manfrè, due su due ai liberi. Bartolozzi per il -10. Ani subisce fallo sul tiro da tre. A Manfrè chiamato il tecnico e poi espulso per proteste. Fernandez trasforma il libero. Ani, tre su tre ai liberi. Ancora Fernandez, due su due (47-63). Bartolozzi schiaccia. Ancora Bartolozzi. Fernandez trasforma il libero per fallo tecnico chiamato a Biondo (51-64). Tripla di Ani per il +15. Epifani, due su due dalla lunetta. Lopukhov da sotto per il -9 di Barcellona. Ivanaj per Reggio Calabria. Coach Biondo chiama Time Out. Tripla di Idiaru (55-71). Anche Ivanaj da tre. Bartolozzi, due su due ai liberi. Ivanaj, sue su due ai liberi. Frizzarin da tre per il -16. 1:56 dal termine. Lopukhov, uno su due ai liberi. Fernandez, uno su due ai liberi. Marangon schiaccia (63-77). Bartolozzi per Barcellona. Risultato finale 65-77 per la Redel Viola che si aggiudica il testa-coda della seconda giornata di ritorno.