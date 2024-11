Basket Serie B, la Redel Viola vince e resta in testa. Classifica e risultati 7ª giornata

Partita all'insegna dell'equilibrio al Palacalafiore di Reggio Calabria tra le prime della classe. Ultimo quarto decisivo per i neroarancio

Si è conclusa la 7ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Partita all’insegna dell’equilibrio al Palacalafiore di Reggio Calabria tra le prime della classe. La Redel Viola tiene botta ai tentativi di Angri di allungare e scappare nel punteggio ma l’ultimo quarto è decisovo e i neroarancio portano a casa la settima vittoria del campionato.

Dagli altri campi, la Virtus Matera cade ancora, e fragorosamente, in casa di Marigliano, mentre Catanzaro ottiene la seconda vittoria della stagione in casa di un Barcellona Basket sempre più in crisi e fanalino di coda della classifica.

Nell’anticipo di ieri, vittoria di misura in trasferta del prossimo avversario dei neroarancio, la Pallacanestro Antoniana che a Messina supera così in classifica i padroni di casa del Castanea Basket.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 7ª giornata

Bim Bum Basket Rende – Basket School Messina 66-72

Redel Viola – Angri Pallacanestro 85-63

Promobasket Marigliano – Virtus Matera 86-73

Castanea Basket – Pallacanestro Antoniana 78-84

Barcellona Basket – Basket Academy Catanzaro 60-74

Decò Piazza Armerina – Svincolati Milazzo 80-74

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 14

Angri Pallacanestro 10

Basket School Messina 10

Svincolati Milazzo 8

Virtus Matera 6

Bim Bum Basket Rende 6

Decò Piazza Armerina 6

Pallacanestro Antoniana 6

Promobasket Marigliano 6

Castanea Basket 4

Basket Academy Catanzaro 4

Barcellona Basket 2



Prossimo Turno

Virtus Matera – Barcellona Basket

Pallacanestro Antoniana – Redel Viola

Angri Pallacanestro – Decò Piazza Armerina

Svincolati Milazzo – Promobasket Marigliano

Basket Academy Catanzaro – Bim Bum Basket Rende

Basket School Messina – Castanea Basket