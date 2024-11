Redel Viola inarrestabile, Angri ko! Vetta solitaria

La Pallacanestro Viola ha affrontato Angri alla settima giornata di Serie B interregionale girone H 2024/2025. Il pubblico delle grande occasioni ha presenziato al PalaCalafiore. La squadra di coach Cadeo parte molto bene, sul +8 si spegne la squadra neroarancio favorendo l’aggancio dei campani. Nella seconda frazione break e contro break delle due squadre. Nel terzo quarto iniziano bene i campani, Reggio Calabria approfitta di un calo fisico degli ospiti, si portano sul +7. Nell’ultimo quarto l’inerzia è per i padroni di casa, è della Redel il break vincente che conquista altri due punti in classifica.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Paulinus. Fernandez trova Cessel solo per il 5 a 0. Miljevic dopo diversi errori da parte di Angri, risponde da tre. Ani per i neroarancio. A Granata risponde Ani questa volta da tre. Valle per il -2 di Angri. Idiaru attacca il ferro per il +4 di Reggio Calabria. Martinez, uno su due ai liberi. Tripla di Ani, risponde Milojevic sempre dalla lunga distanza. Paulinus, due su due ai liberi (17-12). Fernandez da tre, coach Chiavazzo chiama Time Out. 20-12 a 5:08 dal termine della prima frazione. Diversi errori per compagine. Valle in penetrazione, risponde Fernandez. Martinez schiaccia per il -6. Granata per gli ospiti, Coach Cadeo chiama Time Out. Un errore per compagine. Martinez, uno su due ai liberi. Borriello per il pareggio. Si chiude sul 22 a 22 il primo quarto.

SECONDO QUARTO

Tripla di Simonetti. Granata, uno su due ai liberi. Borriello per Angri. A Bangu risponde Milojevic. Simonetti, uno su due dalla lunetta. Borriello attacca il ferro per 29-29. Ancora Borriello per i campani, Martinez schiaccia, Coach Cadeo chiama Time Out. Bonanni da tre, risponde Paulinus. Bonanni, un su due ai liberi. Martinez alza la parabola per il +8. Borriello per il 31-41. Fernandez, due su due ai liberi. Cessel subisce fallo, coach Chiavazzo chiama Time Out. Cessel, due su due ai liberi. A Martinez risponde Paulinus. Ancora Paulinus questa volta da tre. Cessel da sotto. Contro break neroarancio (42-43). Idiaru, uno su due ai liberi. Valle, due su due ai liberi. Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 43 a 45.

TERZO QUARTO

Paulinus per i neroarancio, risponde Miljevic. Ancora Miljevic, Valle da tre. (45-52). Idiaru da tre. Cessel da sotto per il -2 della Viola. Ani a fil di sirena dei 24″ dalla lunga distanza. Miljevic da solo per il +1, Martinez guadagna la lunetta, fa due su due (53-56). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Ani per il -1. Ancora Ani per il 57 a 56. Ani è on fire, piazza la tripla del +4. Si va all’ultimo quarto sul 63 a 56 con una tripla di Bangu.

ULTIMO QUARTO

Si inizia con molto nervosismo, diversi errori per compagine. Non si segna più. Ivanaj per il 65 a 56. Ancora Ivanaj per i suoi. +11 per la Viola. Ivanaj per Reggio Calabria. Martinez, due su due ai liberi. Valle per gli ospiti. Ivanaj per il 71 a 59. Donati da sotto. Coach Cadeo chiama Time Out. Ani dalla lunga distanza per il +16. Martinez, due su due dalla lunetta. Fernandez, due su tre dalla lunetta. Ancora Ani da tre per il 79 a 61, risponde Valle. Ani, uno su due ai liberi. Fernandez per il +20. Simonetti da sotto per l’85 a 63. La Redel Viola è così prima in classifica, allunga sulla diretta concorrente Angri.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria-Pallacanestro Angri 85-63 (22-22,21-23,20-11,22-7)

Redel: Idiaru 4,Ani 22,Paulinus 14,Simonetti 8,Fernandez 11,Sgarlato,Mazza,Cessel 10,Donati 2,Ivanaj 8,Nicolò,Bangu 6.All Giulio Cadeo Ass Stefano Scarpa e Seby D’Agostino

Angri: Borciu,Granata 6,Martinez 18,Valle 13,Mastrototaro,Bonanni 7,Borriello 8,Milojevic 11.All Francesco Chiavazzo

Arbitri Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (Rg) e Luca Beccore di Messina