Redel Viola, al Palacalafiore lo scontro al vertice contro Angri

Il momento tanto atteso è arrivato, finalmente è Redel Viola contro Angri Pallacanestro. Tra poche ore, alle 18:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria, si disputerà il big match della Division H di serie B interregionale: sul parquet la prima contro la seconda classificata.

Un Match Cruciale per la Redel Viola

Per i neroarancio match fondamentale questo del settimo turno per mantenere il primato in classifica e distaccare ulteriormente la diretta inseguitrice, ma anche per confermare quanto di buono fin qui fatto proprio davanti al pubblico di casa, che per l’occasione si attende numeroso e partecipe come sempre.

Coach Cadeo e i suoi ragazzi sono ben consapevoli che questa sera li attende una gara insidiosa e un avversario ostico, contro cui non basterà il carattere ma servirà una prova perfetta dal punto di vista tecnico e mentale.

L’Avversario: Angri Pallacanestro

L’Angri Pallacanestro ha già incrociato la Viola in occasione del play-in gold dello scorso anno, quando i neroarancio si imposero all’andata e al ritorno nel tentativo di raggiungere i play-off per la promozione. Quest’anno, il progetto dei Condor è partito a spron battuto con le vittorie schiaccianti a Catanzaro e in casa contro Matera.

Il roster campano è cambiato radicalmente mantenendo tuttavia la guida tecnica di coach Chiavazzo, coadiuvato da Russo e Pisapia. Confermati soltanto il play guardia e capitano Bonanni e l’ala forte Granata, i campani ripartono puntando forte sull’esperta coppia sotto canestro composta dal pivot serbo Milojevic, bravo in post basso e al tiro dall’arco con esperienze in A2 con Trapani, e dall’ala forte Emmanuel Osaboyen Enihe, nato e cresciuto cestisticamente a Roma.

I ritmi di gioco ragionati e compassati passano dall’ottima regia del 2002 Luca Valle, l’anno scorso a Catania ma con due gettoni all’attivo in A ai tempi di Tortona. Agli esterni, due armi affilate per coach Chiavazzo con la duttile guardia-ala argentina Martinez e il talentino Matteo Borciu, guardia classe 2005 arrivata da Forlì.

Completano le rotazioni dei campani tanti giovani di belle speranze come il 2006 Borriello, cresciuto nella Kouros Napoli, e Mastrototaro, Sannino e Greco.

Gli arbitri della serata saranno i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Luca Beccore di Messina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.