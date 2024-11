Redel Viola – Angri, coach Cadeo alla vigilia: ‘Sarà una sfida tosta’

Giulio Cadeo fa il punto. La Viola è attesa ad una sfida importantissima. È prima contro seconda. Con sei su sei nel bagaglio, i neroarancio affrontano la Pallacanestro Angri, domenica 3 novembre alle ore 18 al Palacalafiore. Le impressioni dell’allenatore dei reggini.

Partiamo dall’ultimo successo, quello di Piazza Armerina. Che gara è stata?

“Una gara che non abbiamo interpretato come dovevamo nei primi due quarti. Tutto sommato avevamo individuato la forza dell’avversario ed avevamo il compito di disinnescarla. In più non avevamo avuto la nostra, ormai “classica”, forza difensiva. Aldilà di qualsiasi lettura tattica, questo approccio non ci può mancare. Fortunatamente, dal terzo quarto in poi abbiamo mostrato un volto convincente, quello che serviva”.

Domenica sarà prima contro seconda.

“Appuntamento molto importante. Abbiamo visionato Angri. Squadra quadrata e profonda. Presente difensivamente ed offensivamente. Sarà una sfida tosta e non vediamo l’ora di abbracciare il nostro pubblico”.

L’entusiasmo sta crescendo. Lo toccate con mano?

“È bellissimo che la città di sia coinvolgendo sempre più. Ci deve servire da stimolo. Non siamo ancora arrivati da nessuna parte nonostante le sei vittorie consecutive. Dobbiamo avere lo spirito di chi si deve salvare, di chi deve lottare per la maglia, di chi si vuole divertire ogni volta che scende in campo”.