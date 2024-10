La Redel Viola resta imbattuta: testa già al big match contro Angri

Un’altra prova convincente e di carattere da parte dei ragazzi guidati da coach Cadeo, in attesa dello scontro al vertice di domenica prossima

La Redel Viola conquista la sesta vittoria su sei gare e mantiene così la vetta in classifica in solitaria. Un’altra prova convincente e di carattere da parte dei ragazzi guidati da coach Cadeo, in attesa del big match del prossimo turno con lo scontro al vertice al Palacalafiore contro Angri.

Vittima dei neroarancio in questo sesto turno della Division H è Piazza Armerina, una squadra costruita con grandi ambizioni e che, a inizio stagione, godeva dei favori dei pronostici. L’assenza tra i padroni di casa della stella uruguaiana Ochipinti ha pesato, ma alla fine ha prevalso lo strapotere fisico e tecnico dei neroarancio, soprattutto nella seconda metà della gara.

Leggi anche

La partita: equilibrio iniziale e dominio finale

La partita inizia con palla a due e le prime fasi di gioco sono sostanzialmente equilibrate. Partono bene i piazzesi con Laganà, Labovic e il redivivo Binelli, ma i neroarancio tengono botta con Paulinus e Idiaru, efficaci in penetrazione e dall’arco. Ivanaj commette presto il terzo fallo ed esce temporaneamente dalle rotazioni, mentre Labovic concede ai bianconeri il break che vale il vantaggio (44-40) con cui si va al riposo lungo.

Al rientro, la Viola inizia a imporre ritmi e intensità che i piazzesi faticano a sostenere. Problemi tecnici col tabellone rallentano la ripresa, ma è evidente che l’inerzia della gara è cambiata. In difesa i neroarancio aumentano la pressione, e i piazzesi faticano a segnare: solo 8 punti in tutto il terzo quarto.

Decisivo allungo della Viola

È l’allungo decisivo dei neroarancio, che colpiscono in transizione e dall’arco. Simonetti e Idiaru vanno a segno da tre, Bangu porta freschezza e punti dalla panchina. Nonostante il tentativo di coach Ceccato di difendere a zona, i suoi non restano mentalmente in partita e i neroarancio continuano a guadagnare terreno. Uchenna Ani conquista l’ultimo rimbalzo del quarto e chiude la frazione con la Viola sul +16, 52-68.

Dominio fisico e sesta vittoria per la Redel Viola

La Siaz appare stanca e imprecisa, e nonostante Laganà (migliore dei suoi con 22 punti) e Luzza tentino una rimonta, la Viola mantiene il controllo. Cessel domina al rimbalzo, Ani e Paulinus sono incontenibili, mentre Fernandez si conferma il solito metronomo tattico. La difesa orchestrata da coach Cadeo fa il resto.

Leggi anche

Manu Fernandez e compagni arrivano anche al +25, per poi assaporare in anticipo la sesta vittoria consecutiva. Simonetti, sesto uomo di lusso, è il top scorer con 20 punti, ma è Efe Idiaru l’mvp della gara con 33 di valutazione, 17 punti (4/4 da due e 3/4 da tre), 5 assist e 7 rimbalzi.

I tifosi reggini festeggiano questa ennesima prova di forza della squadra neroarancio, ma la testa va già a domenica prossima, quando sul parquet del Palacalafiore arriverà Angri, seconda a due lunghezze.

La Redel resta imbattuta, con due punti che fanno bene alla classifica e al morale, in vista del big match di domenica contro Angri.