La Redel Viola in trasferta ad Angri per lo scontro al vertice

Sul parquet prima contro seconda: in palio punti fondamentali per il play-in gold. Coach Cadeo cerca la rivincita dopo lo stop casalingo

La Redel Viola si prepara al prossimo importante e complicato test di campionato, prima contro seconda in classifica si scontrano stasera in casa della Pallacanestro Angri. Siamo alla diciottesima giornata, la settima di ritorno di un torneo che ha già promosso la capolista reggina alla successiva fase a orologio, e i punti in palio stasera alle 18:00 al Palagalvani pesano doppio proprio in ottica play-in gold.

I neroarancio stanno ancora digerendo la prima sconfitta stagionale subita domenica scorsa tra le mura amiche del Palacalafiore contro l’ottima Piazza Armerina. Una debacle che ha messo in evidenza qualche debolezza del team reggino in attacco e un po’ di ‘leggerezza’ sotto canestro al rimbalzo. Un divario contro la compagine siciliana allenata da coach Patrizio che è costata l’interruzione della striscia positiva da record. E i neroarancio guidati da coach Cadeo vogliono riprendere immediatamente il loro cammino vincente.

L’avversario: l’Angri Pallacanestro

L’Angri Pallacanestro e la Viola si erano già affrontate nella passata stagione, durante il play-in gold. In questa annata, nel match di andata al Palacalafiore, i campani hanno ceduto soltanto nell’ultima frazione, complice l’emergenza causata dalle diverse assenze. Rispetto al campionato precedente, la formazione dell’Angri è stata rivoluzionata, sebbene la guida tecnica sia rimasta nelle mani di coach Chiavazzo, affiancato da Russo e Pisapia.

Nel roster sono rimasti soltanto il capitano Bonanni, play-guardia, e l’ala forte Granata. Le novità più rilevanti, però, riguardano l’asse dei lunghi: da un lato il pivot serbo Milojevic, giocatore con una buona presenza in post basso e capace anche di colpire dall’arco (vanta un’esperienza in A2 a Trapani), dall’altro l’ala-pivot bosniaca Stefan Malkic (classe ’99, due metri di statura, ex Pescara, Rende e Catanzaro), subentrato dopo l’uscita di Enihe a novembre.

Il ritmo di gioco ad alta intensità passa dalle mani del regista Luca Valle, annata 2002, che nella scorsa stagione ha militato a Catania ma aveva già debuttato in Serie A con Tortona. Negli esterni spiccano anche l’argentina Martinez, guardia-ala polivalente, top scorer della divisione H e vera e propria punta di diamante della squadra campana, e il giovane talento classe 2005 Borciu, arrivato da Forlì.

Infine, la panchina presenta diversi elementi interessanti e molto giovani, fra cui Borriello (2006, proveniente dal settore giovanile della Kouros Napoli), Mastrototaro e Sannino, ulteriori pedine a disposizione dello staff tecnico per completare le rotazioni.

Arbitri della serata i signori Lino Laveneziana di Monopoli (BA) e Davide Galieri di Termoli (CB). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.