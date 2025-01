Basket, la Redel Viola perde l’imbattibilità contro Piazza Armerina. Classifica e risultati

I siciliani in vantaggio dal primo quarto strappano la prima sconfitta alla Redel nonostante l'ultimo tentativo di recupero della capolista

Si è conclusa la 17ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria c’è una bellissima cornice di pubblico, grazie anche ad un nutrito gruppo di tifosi siciliani, per il big match della sesta di ritorno tra Redel Viola e Siaz Piazza Armerina.

Partita complicata per i padroni di casa che soffrono la difesa bianconera targata coach Patrizio e non trovano soluzioni in attacco. Il divario di 16 punti scavato dai siciliani nel primo quarto e mantenuto fino all’ultima frazione di gioco strappa la prima sconfitta alla Redel nonostante l’ultimo tentativo di recupero.

Sugli altri campi, la Basket School Messina espugna il campo di Barcellona e si aggiudica così il derby peloritano e due punti fondamentali per la classifica.

La Virtus Matera per una volta non sfrutta il fattore casa e perde tra le mura amiche contro gli Svincolati di Milazzo, che si avvicinano alla vetta della classifica.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 17ª giornata

Next Casa Barcellona – Basket School Messina 57-77

Bim Bum Basket Rende – Pallacanestro Antoniana (non terminata)

Redel Viola – Decò Piazza Armerina 68-72

Promobasket Marigliano – Basket Academy Catanzaro 72-62

Virtus Matera – Svincolati Milazzo 73-83

Castanea Basket – Angri Pallacanestro (si gioca il 22/1/2025)

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 32

Angri Pallacanestro 26*

Svincolati Milazzo 24

Decò Piazza Armerina 22

Basket School Messina 20

Promobasket Marigliano 14

Virtus Matera 12

Basket Academy Catanzaro 12

Pallacanestro Antoniana 10*

Castanea Basket 10**

Bim Bum Basket Rende 8

Next Casa Barcellona 6**



*una partita in meno

**due partite in meno

Prossimo Turno

Angri Pallacanestro – Redel Viola

Basket Academy Catanzaro – Next Casa Barcellona

Svincolati Milazzo – Decò Piazza Armerina

Pallacanestro Antoniana – Castanea Basket

Virtus Matera – Promobasket Marigliano

Basket School Messina – Bim Bum Basket Rende