La Redel Viola ricomincia da Angri. Trasferta vincente per i neroarancio

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la diciottesima giornata di Serie B Divison H 2024/2025, in trasferta l’Angri Pallacanestro. Nel primo quarto si sono portati avanti i ragazzi di coach Cadeo. La seconda frazione di gioco si è contraddistinta da equilibrio e molti errori in fase offensiva per le due squadre. Nel terzo quarto hanno giocato meglio gli atleti di coach Chiavazzo, anche se Reggio Calabria non ha mollato. Nei momenti cruciali dei minuti finali, i neroarancio si sono dimostrati più lucidi dei campani, portando a casa punti importanti in chiave seconda fase.

Leggi anche

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Fernandez. Martinez per Angri (2-3). Idiaru per i neroarancio. Cessel per gli ospiti. Simonetti segna. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Simonetti sbaglia il tiro aggiuntivo. Ancora Simonetti dalla lunetta, due su due ai liberi. Idiaru e poi Cessel per il +15 della Viola. Malkic per Angri. Ancora Malkic per i padroni di casa, risponde Fernandez. Idiaru per il 6 a 21. Coach Cadeo chiama Time Out. Bonanni dalla lunetta, zero su due. Mastrototaro da tre. Milojevic per il -10 di Angri. Donati da sotto. Bonanni, due su due ai liberi. La tripla di Ani vale il +13 neroarancio. Valle, uno su due ai liberi. Idiaru per il +14. Si va al secondo quarto sul 14 a 28.

SECONDO QUARTO

Bonanni per Angri. Granata dalla lunetta, uno su due ai liberi. Milojevic, uno su due ai liberi. Martinez per il -10 di Angri. Idiaru per la Viola. Donati per i neroarancio (20-34). Coach Chiavazzo chiama Time Out. Diversi errori per compagine. Coach Cadeo chiama Time Out. Mastrototaro dalla lunetta, due su due ai liberi. Ani da sotto. Fallo tecnico ad Ani per proteste. Mastrototaro trasforma il libero a sua disposizione. Donati per il +15 di Reggio Calabria. Si va all’intervallo lungo sul 23 a 38 per la Viola.

TERZO QUARTO

Simonetti per il +17, risponde Milojevic. Ancora Milojevic per il -12 di Angri. Malkic dalla lunga distanza. Martinez per il -8, risponde Ivanaj. Valle per il 34 a 42. Time Out di coach Cadeo. Martinez per il -6. Milojevic per il -4 dei padroni di casa. Milojevic guadagna la lunetta, due su due ai liberi (40-42). Paulinus per la Viola. Tecnico a Martinez per simulazione. Fernandez trasforma il libero del +5. Idiaru da sotto per il 40-47. Coach Cadeo chiama Time Out. Paulinus per il +9. Malkic subisce fallo sul tiro da tre, trasforma due dei tre tiri liberi. Martinez da tre. Si chiude il terzo quarto sul 45 a 49.

ULTIMO QUARTO

Cessel dalla lunetta, due su due (45-51). Milojevic dalla lunga distanza. Bonanni, due su due dalla lunetta. Fallo tecnico a Bonanni. Fernandez trasforma il libero a disposizione. Simonetti da sotto per il +5. 5:34 dal termine. Idiaru da tre. Time Out di Chiavazzo. Valle subisce fallo sul tiro dalla lunga distanza, fa uno su tre. Ani dalla lunetta, zero su due. 2:13 dal termine. Martinez per il -5 di Angri. Valle per il -3 ad 1:20 dal termine. Ani per la Viola. Fernandez subisce fallo. Coach Chiavazzo chiama Time Out. Fernandez, due su due dalla lunetta. Malkic per il -5. Fernandez subisce fallo, due su due dalla lunetta. Malkic dalla lunga distanza a meno di 10 secondi dalla fine (59-63). Ani dalla lunetta trasforma un libero dei due disponibile. La Redel Viola ritrova la vittoria in trasferta contro Angri.

Angri Pallacanestro – Redel Viola Reggio Calabria 59-64 (14-28, 9-10, 22-11,14-15)

Angri Pallacanestro: Borciu 0, Malkic14, Granata 1, Martinez 13, Valle 6, Mastrototaro 6, Sannino NE, Bonanni 6, Borriello 0, Milojevic 13.

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 17, Ani 8, Paulinus 4, Simonetti 8, Fernandez 11, Sgarlato NE, Marinelli NE, Cessel 8, Donati 6, Pes NE, Ivanaj 2, Nicolò NE

Arbitri: Lino Laveneziana di Monopoli (BA) e Davide Galieri di Termoli (CB).