Redel Viola imbattuta dopo otto giornate! Anche l’Antoniana si arrende alla capolista

La Viola ha affrontato per l’ottava giornata di campionato di Serie B 2024/2025 Division H la Pallacanestro Antoniana al PalaLongo di Pellezzano (Salerno). Dopo un primo quarto molto equilibrato ed un secondo periodo di studio, i giocatori di Cadeo sono riusciti nella terza frazione a spostare l’inerzia a loro favore portandosi sul +10. Nell’ultimo quarto si conferma la difesa di Reggio Calabria, con diverse palle recuperate e buone percentuali di tiro. Così la Redel si porta nell’anticipo di giornata a 16 punti in classifica.

PRIMO QUARTO

A Bisceglie risponde Paulinus. Tripla di Ani. La coppia Bolis-Chirico porta in pareggio il match (11-11). Vantaggio dei padroni di casa, controsorpasso della Viola firmato Ivanaj (19-20). Fernandez dalla lunetta, due su due. Ancora Ivanaj questa volta da tre, risponde Festinese sempre dalla lunga distanza. La tripla a fil di sirena di Bisceglie porta il punteggio sul 25 a 25.

SECONDO QUARTO

Vona per l’Antoniana. Ivanaj, uno su due dalla lunetta. Bangu per la Viola. Festinese porta in vantaggio i suoi e guadagna fallo, trasforma il supplementare (30-28). Paulinus porta nuovamente in pareggio il match. Molto equilibrio e diversi errori da parte di entrambe le compagini. Fiorillo porta in vantaggio i suoi con una tripla, risponde Ani. Chirico per il 37 a 35. Ani fa uno su su due. Ancora equilibrio, ma la difesa neroarancio ed i canestri di Fernandez. I liberi di Paulinus portano il punteggio sul 41 a 47, risponde Guaita, si va all’intervallo lungo sul 43 a 47.

TERZO QUARTO

Continua l’equilibrio sul campo. La Viola prova ad allungare, ma l’Antoniana si riavvicina. Guaita per il 50 a 51, canestro più fallo. Ivanaj da tre. Anche Bangu da tre per il massimo vantaggio (50-57). Risponde Chirico. Guaita per il -3. Cadeo chiama Time Out. Bisceglie, uno su due dalla lunetta. Festinese per il 57 pari. La tripla di Simonetti per il +3. Paulinus per la Viola. Segna Ivanaj il 54-64. Coach Festinese chiama Time Out. I campani si rifanno sotto, ma i neroarancio riprendono a segnare con Paulinus e Fernandez. Paulinus, due su due ai liberi per il +10 degli ospiti. Si va all’ultimo quarto sul 60 a 70.

ULTIMO QUARTO

Tripla di Cessel, Bolis per i padroni di casa. Cessel per la Viola, segna ma sbaglia il libero a sua disposizione. Ancora Bolis. Vranjes per i campani (66-74). Fernandez per Reggio Calabria. Donati porta la Viola sul +13. Idiaru per il 66 a 81. Ivanaj, due su due dalla lunetta. Idiadru per il +19. Festinese per l’Antoniana. Guaita, due su due ai liberi. Bisceglie espulso per doppio tecnico. Festinese per il -13. Cessel per i suoi (72-87). Cessel schiaccia per il +17 neroarancio. Guaita da tre per il -14. Cessel segna e guadagna un supplementare, che trasforma. Simonetti per il +22. Gli ultimi due punti sono di Mazza. Il risultato finale è di 77 a 96 per la capolista. Redel imbattuta dopo otto giornate di campionato.