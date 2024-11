La Redel Viola non si ferma più! Arriva la nona vittoria, fermata la Basket School Messina

La Pallacanestro Viola ha affrontato per la nona giornata di Serie B interregionale Divison H 2024/2025 la Basket School Messina. La seconda in classifica era con i tifosi al seguito contro la capolista al PalaCalafiore. Nel primo quarto le due squadre si sono studiate, molto equilibrio anche nel secondo periodo. Molto avvincente il terzo quarto con la Viola quasi sempre avanti, la mai doma Messina pronta a riavvicinarsi, Idiaru e soprattutto Ivanaj hanno trascinato la squadra sul +10. Nell’ultimo quarto sono continuate le scintille tra le due compagini. Due triple di Caruso riaprono il match a pochi minuti dalla fine, i giocatori di Coach Cadeo frenano anche l’ultimo tentativo di rimonta. I neroarancio firmano la nona vittoria su altrettante partite in campionato.

PRIMO QUARTO

Inizia la partita con una fase di studio per entrambe le compagini e diversi errori offensivi. Diakhate guadagna la lunetta, fa uno su due. Busco per i siculi porta il punteggio sullo 0-3. Paulinus, uno su due ai liberi. Cessel recupera il rimbalzo e trasforma il 3 a 3 dopo quasi tre minuti di gioco. Tripla di Tartaglia, risponde Paulinus (5-6). Fernandez piazza la tripla dell’8 a 6, risponde Di Dio sempre da tre. Ani dalla lunetta, uno su due (10-9). Yeyap, uno su due ai liberi. Bangu da sotto. Diakhate da tre, Ani guadagna la lunetta. Donati attacca il ferro, segna e si prende un supplementare che non trasforma. Ani per il 16 a 13 a 2:21 dal termine, risponde Di Dio (16-15). Coach Sidoti chiama Time Out. Tartaglia per Messina, Fernandez dalla lunga distanza. Ivanaj per il definitivo 21 a 17.

SECONDO QUARTO

Tartaglia, due su due ai liberi. Ivanaj da tre (24-19). Ancora Ivanaj dalla lunga distanza, risponde Tartaglia sempre da tre. Paulinus per il +7 neroarancio. Di Dio per gli ospiti. Simonetti da tre per il +8. Di Dio per il -5, Guduric da tre per il -2. Ivanaj, due su due ai liberi. Simonetti per il +6 di Reggio Calabria. Busco ruba palla e trasforma il 36 a 32. Molto nervosismo in campo. Di Dio, due su due ai liberi. Di Dio per il vantaggio di Messina. Fernandez due su due ai liberi. Fallo tecnico, Di Dio trasforma il libero disponibile (38 a 38). Cadeo chiama Time Out. Ani, uno su due ai liberi. Ancora Ani subisce fallo, uno su due dalla lunetta. Miaffo segna, risponde Ani da tre (43-40). Fernandez, uno su due ai liberi. Di Dio trasforma un libero. Diversi errori per compagine. Simonetti dalla lunetta, due su due. Si all’intervallo lungo sul 46 a 41.

TERZO QUARTO

Tartaglia da tre, risponde Ani da sotto. Yeyap per gli ospiti. Idiaru dalla lunga distanza. Yeyap, due su due ai liberi. Idiaru dalla lunga distanza. Tartaglia per il -4, si gioca punto a punto. Paulinus per il +6 neroarancio. Fernandez trasforma il libero guadagnato per un fallo tecnico chiamato a Messina. La tripla di Ani vale il +10 di Reggio Calabria a 3:25 dal termine della terza frazione di gioco. Di Dio da tre. Yeyap fa due su due ai liberi. Di Dio, zero su duei ai liberi. Idiaru da tre. Ivanaj con grande personalità porta il punteggio a fil di sirena sul 65 a 55.

ULTIMO QUARTO

Diakhate per gli ospiti. Idiaru, dalla lunetta fa uno su due. Ivanaj per i padroni di casa dopo una palla recuperata da Idiaru (68-57). Ancora Ivanaj per il +13 di Reggio Calabria. Di Dio da sotto per i messinesi. Idiaru, uno su due ai liberi. Yeyap per gli ospiti. Fernandez da sotto per il 73 a 61. Di Dio, due su due ai liberi dopo un antisportivo. Tartaglia dalla lunetta, uno su due. Il pubblico del PalaCalafiore carica i giocatori neroarancio. Ancora Di Dio per il -7 dei messinesi. 73-66 a 3:03 dal termine della partita. Ani subisce fallo, fa due su due. Coach Sidoti chiama Time Out ad 1:45 dalla fine. Caruso porta i suoi sul -6. Tartaglia da sotto per il -4. Bangu per il +6. Ancora Caruso per il -3. Bangu guadagna la lunetta, fa uno su due. Ani subisce fallo, due su due per lui ai liberi. Coach Sidoti chiama nuovamente Time Out a 28 secondi dal termine. Fernandez due su due ai liberi. Caruso prova, ma sbaglia una tripla. Di Dio recupera palla, ma il suo tentativo è fermato da Fernandez. Risultato finale 82 a 74 per la Redel Viola Reggio Calabria che conferma il primo poso in classifica da imbattuta in questo campionato. Qualche schermaglia di troppo tra le due squadre non rovina lo spettacolo andato in scena al PalaCalafiore.