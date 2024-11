Basket Serie B, il derby dello Stretto lo vince la Redel Viola. Classifica e risultati 9ª giornata

Il big match della 9ª giornata avvincente e combattuto come previsto. Rissa nel finale

Si è conclusa la 9ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Il big match della 9ª giornata è stato avvincente e combattuto come previsto alla vigilia, con un Palacalafiore che fa registrare il record di presenze stagionali per Redel Viola – Basket School Messina. Gara equilibrita lo scontro al vertice di Serie B, difese intese e lotta su ogni pallone per tutte e quattro frazioni di gioco. La spuntano alla lunga la concretezza e la maggiore qualità dei neroarancio che vincono la nona consecutiva. Rissa nel finale tra giocatori, arbitri contestati.

Sugli altri campi, netta vittoria di Barcellona in casa contro la Promobasket Marigliano, mentre l’altra inseguitrice della Redel, la Pallacanestro Angri, crolla in casa contro i sorprendenti Svincolati di Milazzo.

Nell’anticipo di ieri, il prossimo avversario dei neroarancio, i calabresi della Basket Academy Catanzaro, perdono all’ultimo quarto lo scontro in casa del Castanea.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 9ª giornata

Castanea Basket – Basket Academy Catanzaro 68-64

Angri Pallacanestro – Svincolati Milazzo 72-79

Bim Bum Basket Rende – Virtus Matera 95-91

Barcellona Basket – Promobasket Marigliano 88-68

Decò Piazza Armerina – Pallacanestro Antoniana 95-75

Redel Viola – Basket School Messina 82-74

Classifica Serie B – Girone H

Redel Viola 18

Svincolati Milazzo 12

Angri Pallacanestro 12

Basket School Messina 12

Decò Piazza Armerina 10

Bim Bum Basket Rende 8

Virtus Matera 8

Pallacanestro Antoniana 6

Promobasket Marigliano 6

Castanea Basket 6

Basket Academy Catanzaro 6

Barcellona Basket 4

Prossimo Turno

Promobasket Marigliano – Bim Bum Basket Rende

Basket Academy Catanzaro – Redel Viola

Virtus Matera – Castanea Basket

Barcellona Basket – Svincolati Milazzo

Pallacanestro Antoniana – Angri Pallacanestro

Basket School Messina – Decò Piazza Armerina