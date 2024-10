Trofeo Sant’Ambrogio, la Redel Viola asfalta Basket School Messina

La Pallacanestro Viola ha disputato la seconda partita della prima giornata del Trofeo Sant’Ambrogio giunto all’edizione numero 48 travolgendo la Basket School Messina. Il primo match dello storico torneo, si è concluso con la vittoria di Catanzaro su Barcellona con il risultato di 69 a 62. Le finali vedranno impegnate Barcellona contro Messina alle 18:30 del 20 settembre per il terzo e quarto posto e Reggio Calabria contro Catanzaro alle 20:30 dello stesso giorno per il primo e secondo classificato. Si inizia a fare sul serio, dopo le amichevoli in altre regioni e le recenti svolte tra le mura amiche ed il PalaLumaka contro la Dierre e Castanea. La Redel Viola in formato campionato ha difeso, ma non solo, divertendo il pubblico presente e sprizzando energia in ogni momento dell’incontro giocato al PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

La partita inizia con una tripla di Ani, la buona difesa neroarancio apre la strada ad una nuova fase offensiva conclusa con un uno su due dalla lunetta dello stesso Ani. Gli avversari impostano una buona azione, risponde Fernandez da tre. Di Dio realizza dalla lunga distanza. (5 a 7 il punteggio). Donati piazza la tripla del +5. Idiaru prima penetra e poi piazza la tripla del +10. Simonetti da sotto per il 5 a 17. Al tiro da tre trasformato dai siculi, risponde Ivanaj con due su due dalla lunetta. Simonetti trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. Di Dio trasforma i liberi, Simonetti dalla lunga distanza. Gli avversari si portano sul -12. Simonetti porta il punteggio sul 12 a 26.

SECONDO QUARTO

Simonetti per i neroarancio (12-28). Ivanaj subisce fallo, fa due su due. Paulinus piazza una tripla, gli risponde Diakhate. Ancora Paulinus da tre (15-36). Bangu recupera palla e realizza. Nell’azione successiva è Ivanaj a trasformare dalla lunga distanza, servito da Simonetti. Cessel porta a spasso l’avversario per il 15 a 43. Ancora Idiaru, risponde Di Dio dalla lunga distanza. Miaffo recupera palla e segna in due azioni consecutive. Ivanaj recupera palla e porta il punteggio sul 22 a 47. Idiaru da sotto e poi di nuovo in penetrazione. Miaffo dalla lunetta dopo aver segnato. Paulinus a conclusione di una stupenda azione corale. Antisportivo per un giocatore siculo. Paulinus dalla lunetta fa due su due. Senza conclusione i vari tentativi di tiro per entrambe le compagini. Time Out a meno di trenta secondi dal termine sul 27 a 57 per la Viola. Miaffo per i siculi risponde Fernandez, si va all’intervallo lungo sul 29 a 59.

TERZO QUARTO

Simonetti piazza una tripla, pronti e via. Idiaru in penetrazione per il 29 a 64. Fernandez da tre. Fallo tecnico ad un giocatore avversario ed espulsione per un membro della panchina. Fernandez dalla lunetta trasforma tutti e cinque i tiri liberi a sua disposizione (29-72). Messina sbaglia dalla lunetta. La partita è a senso unico. Di Dio ai liberi fa due su due. Cadeo continua a giocare con i Senior (31 a 72). Paulinus dalla lunetta fa zero su due. Miaffo da tre. Paulinus piazza la tripla del +40. A Paulinus risponde Maffo. Cessel in appoggio. Bangu penetra per il 36 a 81. Ani dalla lunetta sbaglia entrambi i liberi. Guduric fa zero su due. Si va all’ultimo quarto sul 37 a 81.

ULTIMO QUARTO

Caruso per i siculi da tre, risponde Ani con canestro e tiro trasformato supplementare. Miaffo da tre per il 43 a 84. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Cessel da sotto. Di Dio da tre. Cessel dalla lunetta fa due su due. Paulinus per i neroarancio. Coach Cadeo fa entrare due Under. Tre minuti al termine. Cessel si eleva e schiaccia. Mollica per i siculi, risponde Cessel. Ani sgomita sotto canestra, realizza e guadagna un supplementare, ma sbaglia. Ani esce per quinto fallo. Diakhate dalla lunetta, fa uno su due. La tripla di Sgarlato sigilla la netta vittoria della Redel. Risultato finale 48 a 101.

Il tabellino

Basket School Messina – Redel Reggio Calabria 48 – 101 (12-26, 17-33, 8-22, 11-20)

Basket School Messina: Guduric 3, Tartaglia 5, Mollica 2, Di Dio 15, Miaffo 16, Caruso 3, Busco, Pulito, Diakhate 4, Janic, Yeyap. Coach Sidoti

Redel Reggio Calabria: Idiaru 15, Ani 13, Paulinus 17, Simonetti 14, Fernandez 13, Sgarlato 3, Cessel 12, Donati 3, Pucinotti, Ivanaj 9, Nicolò, Bangu 2. Coach Cadeo

Arbitri: Scarfò di Palmi, Riggio di Cosenza