Redel Viola, il calendario definitivo del Play-In Gold

Il calendario definitivo del Play-In Gold ha subito importanti modifiche rispetto la prima bozza. Tutto come precedentemente annnunciato si concentrerà nel giro di due mesi, la Redel Viola inizierà il suo cammino in casa contro Molfetta. La squadra di Coach Cadeo si potrà ritemprare in attesa della ripartenza prevista tra mura amiche del PalaCalafiore.

Il calendario definitivo del Play-In Gold

Prima giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – DAI OPTICAL MOLFETTA domenica 16/2/2025 ore 18:00

Seconda giornata

DINAMO BASKET BRINDISI – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 22/2/2025 ore 18:00

Terza giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – TECNOELEVA ADRIA BARI domenica 2/3/2025 ore 18:00

Quarta giornata

LIONS BISCEGLIE – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 9/3/2025 ore 18:00

Quinta giornata

MANELLI BASKET MONOPOLI – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA giovedì 12/3/2025 ore 20:00

Sesta giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – FELICE SCANDONE AVELLINO domenica 16/3/2025 ore 18:00

Settima giornata

DAI OPTICAL MOLFETTA – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 23/3/2025 ore 18:00

Ottava giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – DINAMO BASKET BRINDISI domenica 30/3/2025 ore 18:00

Nova giornata

TECNOELEVA ADRIA BARI – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 6/4/2025 ore 18:00

Decima giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – LIONS BISCEGLIE domenica 13/4/2025 ore 18:00

Undicesima giornata

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA – MANELLI BASKET MONOPOLI mercoledì 16/4/2025 ore 20:30

Dodicesima giornata

FELICE SCANDONE AVELLINO – REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA domenica 27/4/2025 ore 18:00

Calendario definitivo con le squadre dei gironi G e H (clicca qui)