Redel Viola, contro Castanea vince il carattere di squadra e allenatore

E sono 4.

Palacalafiore di Reggio Calabria, la Redel Viola conquista la sua quarta vittoria consecutiva e resta prima in classifica a braccetto con l’altra schiacciasassi di inizio campionato, l’Angri Pallacanestro.

“Vittima” di questa sera l’ottimo Castanea allenata da coach Cavalieri, che ha saputo dare battaglia con le sue armi e con una lunga rimonta riaprire nel finale una gara che sembrava compromessa.

La Viola ha dimostrato una volta di più, nonostante tanti dettagli tecnici e tattici su cui lavorare, di avere carattere e voglia di portare avanti il sogno promozione: una mentalità che quest’anno caratterizza società, allenatore e progetto squadra.

La partita

Parte bene la Viola con la difesa alta sui portatori di palla messinesi. I neroarancio anche stasera, come mercoledì contro Rende, hanno buone percentuali al tiro e gestiscono il punteggio sin dalle prime battute.

Manu Fernandez si tocca la testa e chiede un blocco a Donati per un tiro facile che porta i neroarancio sul +6.

Valente, Angarica e una bomba di Simone Roberto tengono aggrappati alla partita il Castanea ma la pressione neroarancio è asfissiante: il play messinese capitan Bellomo non supera metà campo entro il tempo limite e regala ai padroni di casa un’altra occasione per allungare.

Coach Cavalieri le prova tutte, mette il doppio play, il quintetto alto, ma stasera la Viola è cinica e allunga: si va al riposo lungo sul 45-31.

Si rientra in campo dal riposo lungo e nei primi minuti il film della partita sembra non cambiare, ma coach Cavalieri mette i suoi a zona e i neroarancio in difficoltà.

I messinesi, in svantaggio anche di 19 punti, mettono tanta grinta e atletismo nella loro lenta rimonta: Simone Roberto fa male dall’arco e in penetrazione, Angarica e Noa Istrefi volano a catturare rimbalzi e portare a casa punti preziosi.

A 5 minuti dal termine il Castanea si riporta a un possesso di distanza (69-67): la gara è riaperta.

Ma la reazione della Viola arriva puntuale, il capitano Manu Fernandez, Ivanaj e Paulinus infiammano un Palacalafiore sempre appassionato e vicino alla squadra (anche se ancora non si registrano i numeri sperati).

La schiacciata di Giovanni Cessel è liberatoria e risolutiva, la Redel Viola si aggiudica il primo derby dello Stretto (punteggio finale di 82-69) e pensa già alla prossima gara, ancora in casa contro la Svincolati Milazzo.

Per i neroarancio in evidenza Uchenna Ani, mvp della serata con 28 di valutazione, 18 punti, 8 assist e 8 rimbalzi. Buona la prova anche del capitano Fernandez (16pt, 5 assist e 5 rimbalzi) e di Paulinus, mastino in difesa e stasera pungente anche in attacco con 13 punti.

Per gli ospiti del Castanea due nomi su tutti, Roberto Simone (21 punti) e Sanchez Angarica, migliore dei suoi con 18 punti, 13 rimbalzi e 19 di valutazione.