Alla Redel Viola il derby dello Stretto: risultati e classifica aggiornata

Si è conclusa la 4ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Division H.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria Redel Viola e Castanea Messina si giocano il primo derby dello Stretto. I neroarancio guidati da coach Cadeo sciupano un vantaggio di 20 punti ma i messinesi nonostante un ottimo Roberto Simone non riescono a riagguantare la partita.

Sugli altri campi, netta vittoria tra le mura amiche della Decò Piazza Armerina che continua la striscia positiva dopo l’avvio complicato ai danni della Bim Bum Rende.

Barcellona subisce la quarta bruciante sconfitta in casa della Angri Pallacanestro e rimane a zero punti assieme alla matricola calabrese Basket Academy Catanzaro, sconfitta in trasferta dalla Svincolati Milazzo.

Risultati 4ª giornata

Svincolati Milazzo – Basket Academy Catanzaro 84-76

Redel Viola – Castanea Basket 82-69

Basket School Messina – Virtus Matera 72-62

Angri Pallacanestro – Barcellona Basket 103-68

Decò Piazza Armerina – Bim Bum Basket Rende 67-45

Pallacanestro Antoniana – Promobasket Marigliano 92-77

Classifica Serie B – Girone H

Angri Pallacanestro 8

Redel Viola 8

Svincolati Milazzo 6

Basket School Messina 6

Castanea Basket 4

Virtus Matera 4

Decò Piazza Armerina 4

Pallacanestro Antoniana 4

Promobasket Marigliano 2

Bim Bum Basket Rende 2

Basket Academy Catanzaro 0

Barcellona Basket 0

Prossimo Turno

Virtus Matera – Basket Academy Catanzaro

Bim Bum Basket Rende – Angri Pallacanestro

Redel Viola – Svincolati Milazzo

Castanea Basket – Decò Piazza Armerina

Promobasket Marigliano – Basket School Messina

Barcellona Basket – Pallacanestro Antoniana