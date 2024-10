La Redel Viola all’esordio al Palacalafiore contro Barcellona 4.0

Tra poche ore il pubblico del Palacalafiore si riaccenderà per accogliere i propri beniamini neroarancio. La Redel Viola si appresta ad esordire alle 18.00 tra le mura amiche contro la giovane e combattiva NextCasa Barcellona 4.0 allenata da coach Pippo Biondo.

La partita di apertura del campionato 2024/2025 in trasferta sul difficile campo di Marigliano, ha consegnato i primi due meritati punti al gruppo reggino allenato da coach Cadeo.

Un gruppo che ha già mostrato un’identità chiara, che è stato costruito con cura e attenzione certosina in un’estate rovente grazie al lavoro ed al confronto costante tra il presidente Laganà, il gm Vita e il nuovo allenatore. Difesa e fisicità sono le armi principali di questa Redel Viola edizione 2024/2025, un mix di atletismo e tecnica che, uniti alla mentalità e al culto del lavoro di coach Cadeo, possono regalare tantissime soddisfazioni ad una piazza esigente e appassionata come quella di Reggio Calabria.

L’avversario

Il presidente siciliano Massimo Romano ha allestito per la stagione 2024-2025 un roster rinnovato e giovane per attirare al PalaAlberti il pubblico di una piazza importante come Barcellona.

La NextCasa ha confermato l’allenatore Pippo Biondo, e iniziato il pre-season con qualche passaggio a vuoto (come abbiamo visto al trofeo Sant’Ambrogio) dovuto alla tenuta fisica e mentale e a diversi meccanismi ancora da rodare. Difficoltà che sono perdurate all’esordio in casa contro il Castanea di coach Cavalieri. I giallorossi, orfani dello straniero Artem Lopukhov che sconta due giornate di squalifica e di Umberto Indelicato per infortunio, hanno iniziato il campionato con una sconfitta per 77-86.

Dicevamo della rivoluzione in casa Barcellona 4.0 che ha visto la conferma di Marangon e dei giovani Vuk Gojkovic e Antonio Palermo dall’U19, sempre più presenti nelle rotazioni di coach Biondo.

Nuovo capitano è l’ucraino Anthony Tyrtyshnyk (fratello dell’ex neroarancio Ilia) play-guardia classe 2002 con esperienze in A2 e anima del gioco dei giallorossi. Frizzarin, ex Cus Catania (23 punti di media l’anno scorso), e Manfrè, ex Svincolati Milazzo, formano la nuova coppia di tiratori pericolosi dall’arco. Il play è il nuovo acquisto Juan Francisco Peral, talentuoso argentino classe 2005. Acquisiti quest’estate anche Benedetto Epifani, guardia cresciuta a Brindisi con esperienze in B, i centri Goicovic e Eugenio Cortese, ex Sala Consilina, il serbo Miljkovic, ala forte classe 2004, e il giovane Nunzio Mita.

Arbitri della serata i signori Daniele Barbagallo di Acireale e Luca Beccore di Messina. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali social della Redel Viola.