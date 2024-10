Redel Viola Reggio Calabria, scelto il capitano della stagione 2024/2025

La maglia numero 10 è la stessa del suo connazionale dal passato stellare in neroarancio e non solo

La compagine neroarancio continua a scaldare i motori in vista dell’imminente inizio di campionato, sul parquet con le amichevoli e la partecipazione all’importante Trofeo Sant’Ambrogio ed in ambito societario e di squadra. In tal senso la scelta di assegnare la fascia di capitano è andata sul nuovo acquisto, l’argentino Fernandez. Il playmaker proveniente dalla Next Casa Barcellona ha ben figurato la scorsa stagione in Sicilia. L’auspicio possa confermasti quest’anno in Serie B Interregionale girone H sulle orme del celebre connazionale Ginobili.

La Redel Reggio Calabria è felice di annunciare che Emanuel Fernandez Peña ricoprirà il ruolo di Capitano per la stagione sportiva 2024-2025.

Le dichiarazioni del giocatore argentino

”Sono molto orgoglioso e onorato di essere il capitano di questa squadra”.

Fonte foto: Ufficio Stampa Redel Viola Reggio Calabria