La Redel Viola sconfitta alla prima di Play-In Gold. Molfetta espugna il PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato Molfetta nella prima giornata della seconda fase. I Play In Gold di Serie B interregionale si sono avviati al PalaCalafiore con una sconfitta per i neroaranco. Il primo quarto ha visto la Viola avanti di misura. Si è continuati con grande equilibrio. Nonostante l’impegno e il gioco del nuovo giocatore neroarancio Dell’Anna, nell’ultimo quarto le triple Sirakov hanno steso i padroni di casa.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Boniciolli. Un errore per compagine. Gulley per gli ospiti. Ani dalla lunga distanza. Paulinus, zero su due dalla lunetta (5-2). Idiaru in sottomano per i neroarancio. Fabbri chiama Time Out. Paulinus da sotto e poi lo stesso Paulinus recupera per Ani che segna anche lui da sotto (11-2). A Richard risponde Paulinus. Gulley per gli ospiti (13-6). Paulinus dalla lunetta, uno su due. Jankovic per i pugliesi. Giovara dalla lunga distanza. Gulley per il -1 di Molfetta (14-13). Coach Cadeo chiama Time Out. Lo stesso Gulley sbaglia il supplementare. Bangu guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Gulley per il -1 degli ospiti. Dell’Anna da tre. Gulley da sotto. Ancora Dell’Anna da tre. Filtness per gli ospiti. Si chiude il primo quarto sul 22 a 19.

SECONDO QUARTO

Natalini subisce fallo su tiro da tre, fa due su tre. Giovara dalla lunga distanza per il sorpasso degli ospiti. Ancora Giovara per il +4. Ani dalla lunetta trasforma un libero. Dell’Anna da tre per il pareggio della Viola. Filtness e poi Gulley per il 26 a 31. Coach Cadeo chiama Time Out. Ani dalla lunetta, due su due. Gulley da tre. Paulinus da sotto per il -4 dei neroarancio. Giovara per il +7 di Molfetta, Bergamo da sotto (30-39). Dell’Anna subisce fallo sul tiro da tre, realizza tutti i tiri a sua disposizione. Idiaru da tre. Giovara in penetrazione. Cessel dalla lunetta, due su due. Sirakov dalla lunetta, uno su due. Si va all’intervallo lungo sul 38 a 42 per Molfetta.

TERZO QUARTO

Dell’Anna guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Idiaru in reverse per il pareggio. Bangu in penetrazione. Giovara per il pareggio. Bergamo da sotto. Donati per la Viola. Dell’Anna, due su due ai liberi (48-46). Natalini subisce fallo, due su due ai liberi. Dell’Anna in reverse per il 50 a 48. Coach Fabbri chiama Time Out. Gulley da tre. Boniciolli ai liberi, uno su due. Richard segna e nell’azione successiva guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Coach Cadeo chiama Time Out. Ani per la Viola. Bertoni dalla lunetta, uno su due. Gulley da tre. Ani segna e trasforma il supplementare. Si va all’ultimo quarto sul 56 a 59.

ULTIMO QUARTO

Bangu subisce fallo, due su due dalla lunetta. Due triple di Sirakov per il 58 a 65. Simonetti per la Viola. Sirakov ancora da tre. Bergamo dalla lunetta, uno su due. Boniciolli per il -7 dei neroarancio. Fabbri chiama Time Out. Boniciolli, due su due ai liberi. Bergamo da sotto per il 64-71. Sirakov per Molfetta. Boniciolli, uno su due ai liberi. Simonetti segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. Sirakov ancora da tre. Sirakov nell’azione successiva guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Boniciolli dalla lunetta, zero su due. Simonetti dalla lunetta, uno su due. Bergamo per Molfetta (69-80). Gulley da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Giovara subisce fallo sul tiro da tre, trasforma i liberi a sua disposizione. Paulinus, due su due ai liberi. Sirakov segna. Bertoni dalla lunetta, due su due. Boniciolli, uno su due ai liberi. Paulinus per i neroarancio. Boniciolli, due su due ai liberi. Paulinus da tre. La Redel perde in casa contro Molfetta. Risultato finale 79 a 90.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria – DAI OPTICAL MOFETTA (22-19,16-23,18-17,23-31) 79-90

Redel Viola Reggio Calabria (Idiaru 7, Ani 13, Paulinus 14, Simonetti 6, Bonicolli 11, Mazza NE, Marinelli NE, Cessel 2, Donati 2, Dell’Anna 18, Nicolò NE, Bangu 6).

Dai Optical Molfetta: (Arifhanov NE, Giovara 18, Filtness 10, Bertoni 3, Bergamo 9, Savoia NEW, Sesk NE, Natalini 4, Gulley 25, Jankovic 2, Sirakov 18)-