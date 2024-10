Redel Viola, per la prima di campionato trasferta sul campo di Marigliano

Dopo tanta attesa finalmente arriva la palla a due che dà il via alla stagione ufficiale 2024/2025 per la Redel Viola nel campionato di Serie B Interregionale, Divisione H.

Primo impegno in trasferta per i neroarancio che viaggiano alla volta di Marigliano per il match di stasera alle 18.00 al PalaNapolitano contro la Promobasket Marigliano 2003 di coach Massimo Massaro.

I neroarancio di coach Cadeo – che dovrebbe aver recuperato Bangu dall’infortunio subito nella finale del Trofeo Sant’Ambrogio – dopo le positive amichevoli del pre-season, affrontano il primo vero test della stagione contro un avversario giovane e ambizioso. Il capitano Manu Fernandez e l’intero gruppo reggino hanno un unico obiettivo: fare della buona pallacanestro seguendo la nuova filosofia difensiva di coach Cadeo, e coinvolgere sempre di più il pubblico del Palacalafiore.

Finalmente la parola al campo ed alle prime risposte sul progetto imbastito quest’estate dal gm neroarancio Fortunato VIta e dal presidente Carmelo Laganà: il cammino è lungo ed è fondamentale iniziare col piede giusto.

L’avversario

La compagine del presidente Salvatore De Riggi ha esordito l’anno scorso in B Interregionale nel girone G, terminando la stagione regolare – e il play in silver – in ottava posizione.

Per la stagione 2024/2025 la società mariglianese ha ingaggiato a fine maggio il tecnico Massimo Massaro e l’assistant coach Ciro Abete. Confermato nello staff tecnico Giuseppe Sullo e il preparatore fisico Giovanni Di Marco.

Mantenuta con merito la categoria, il nuovo roster campano per la stagione 2024/2025 si è arricchito di una pedina fondamentale ad inizio mercato, il lituano classe 1993 Giedrius Sakalas. Ala grande di 205 cm, lo scorso anno ha militato sempre in B nello Spezia Basket Club con quasi 20 punti di media a partita. Assieme al capitano Andrea Spera (alla quinta stagione tra i mariglianesi) forma una coppia sotto canestro temibile in attacco e solida in difesa.

Tra gli innesti estivi spicca un buon prospetto come Jovan Filipovic, guardia-ala classe 2004 di 192 cm di nazionalità serba ma di formazione italiana, cresciuto a Varese nel settore giovanile.

A completare il roster campano oltre al play-guardia venezuelano Sebastian Josè Gonzalez e al duttile Andrea Abete ingaggiati quest’estate, diverse le conferme della passata stagione per una società ed una squadra giovanissima che si presentano ai blocchi di partenza con il motto “nuova stagione, stessa passione”: Pasquale Matrisciano e Marco Baldino dal settore giovanile, il play Simone De Riggi e gli ottimi Godwin John e Samuel Ogiemwonyi, quest’ultimo uno dei migliori giovani della passata stagione nel girone dei campani.

Le parole del presidente mariglianese De Riggi

Così ai nostri microfoni il presidente De Riggi sul progetto e la nuova stagione:

“Il nostro obiettivo è salvarci, possibilmente arrivando sesti ed avendo così la certezza della permanenza a gennaio. Quest’anno abbiamo deciso di ringiovanire il roster: la scorsa stagione abbiamo fatto una squadra con giocatori più esperti, quest’estate puntavamo ad avere persone molto entusiaste e con voglia di affermarsi. Marigliano ha solo 30 mila abitanti ma abbiamo una storia cestistica importante: tra l’altro, nel ’78-’79 vidi la mia prima partita di basket e fu proprio contro la Viola in serie B. Ci rendiamo conto che la nostra è una dimensione “di provincia”, quindi abbiamo voluto costruire un roster così sia per questioni budget, da non trascurare, ma soprattutto per avere persone molto, molto motivate, che vogliano crescere e mettersi in mostra. Chiaramente questo discorso non vale per Sakalas e Spera, dovevamo avere anche qualcuno in squadra che ci desse delle certezze, e loro lo sono”.

Il presidente si sofferma poi sul campionato della Division H:

“Il girone? Molto difficile, l’anno scorso ci siamo incrociati nel play-in silver con le siciliane e ci siamo resi conto che hanno investito molto. E lo hanno fatto anche quest’anno, soprattutto Piazza Armerina, ma anche Barcellona e Milazzo restano due realtà solide. Anche Catanzaro ha costruito un’ottima squadra, e poi la Viola, che è una delle favorite. Un campionato reso ancor più difficile dalle trasferte. Noi iniziamo proprio con le due squadre, Viola e Piazza Armerina, che secondo me sono sulla carta le più forti”.

Arbitri della serata i signori Mattia Mandato di San Nicola La Strada (CE) e Luca Moriello di Marcianise (CE). La partita sarà trasmessa in diretta sui canali social della società di casa.

