Redel Viola si aggiudica derby di Calabria e Trofeo Sant’Ambrogio

La Pallacanestro Viola ha affrontato l’Academy Catanzaro aggiudicandosi l’edizione numero 48 del Trofeo Sant’Ambrogio. Il terzo quarto della partita si è dimostrato decisivo con l’allungo degli atleti della Viola, che ha ben gestito fino alle fine della partita. Una bella vetrina ed anche importante momento allenante per i ragazzi di coach Cadeo. Il terzo posto al Barcellona che si è imposto col punteggio di 68 a 60 su Messina classificatasi quarta. La Viola festeggia così la vittoria di un torneo dalla grande valenza storica per l’intero ambiente cestistico di Reggio Calabria.

PRIMO QUARTO

La prima tripla è di Ani, risponde Agbortabi. Ancora Ani da tre. Donati per l’8 a 2. Time Out di Catanzaro. Procopio dalla lunga distanza. D’Urzo ancora una tripla (8-8). Dalla lunetta sempre D’Urzo fa uno su due. Paulinus trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. Simonetti da sotto per il +3. Procopio per il -1 dei catanzaresi. Ivanaj fa zero su due dalla lunetta. La tripla di Paulinus per il +4, risponde Catanzaro, anche con una tripla. Ani dai liberi fa due su due. (17.14) Tamulevicius fa zero su due. Cessel da sotto, Procopio dalla lunetta fa uno su due. Cessel realizza entrambi i liberi. Tamulevicius per Catanzaro. A fil di sirena Paulinus chiude con una tripla il primo quarto portando il punteggio sul 24 a 18.

SECONDO QUARTO

Sipovac per il -4. Tamulevicius schiaccia portando il punteggio sul 24 a 22. Simonetti con un bel gancio per il +4 neroarancio. Tamulevicius fa zero su due. Paulinius per il 28 a 22, risponde Catanzaro. Brutto colpo per Bangu. Mladen realizza il supplementare. Coach Cadeo chiama Time Out. Paulinus per il +5. Ani fa uno su due. Sipovac per Catanzaro. D’Urzo porta il suoi sul -2. Cadeo chiama Time Out. Simonetti fa due su due ai liberi, Fernandez porta il punteggio sul +6 per la Viola. Procopio chiama Time Out. Simonetti fa uno su due. Tamulevicius trasforma un solo libero. Cessel fa uno su due. Sipovac trasforma entrambi i liberi (37 a 32). Molto equilibrio in campo. Fernandez, due su due ai liberi. Paulinus in lunetta, uno su due. D’Urzo porta Catanzaro sul -6. Si va all’intervallo lungo con un tentativo per compagine ed il punteggio di 40 a 34.

TERZO QUARTO

Fernandez da tre. Procopio chiama Time Out, Fernandez trasforma entrambi i liberi a sua disposizione (44-34). Idiaru per il +12. Ani segna per i neroarancio. Ai liberi gli avversari trasformano un solo libero su due a disposizione. Ani per il +15 della Viola. Ani subisce fallo nell’azione successiva e trasforma un solo libero. Donati dalla lunetta, uno su due. Fernandez per Ani che schiaccia (53-35). Agbortabi subisce un antisportivo, due su due per lui dalla lunetta. Donati risponde alla tripla di Canestrari. Ivanaj in sottomano per il +17. Paulinus e poi Ani per il +21. Procopio da tre a 3:32 dal termine della terza frazione. Paulinus fa due su due dalla lunetta. Ivanaj, uno su due ai liberi. Procopio per Catanzaro. Simonetti dalla lunetta, Agbortabi per gli avversari. Si va all’ultimo quarto sul 64 a 47.

ULTIMO QUARTO

Procopio, pronti e via, da tre. Agbortabi sbaglia entrambi i liberi a sua disposizione. Idiaru, uno su due. Idiaru in penetrazione. Agbortabi da sotto. Ani per il 69 a 52. Procopio e Agbortabi riportano su Catanzaro, risponde Simonetti (71-56). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Fernandez, due su due dalla lunetta. Fernandez da tre per il +20 della Viola. Paulinus da sotto. Paulinus fa due su due ai liberi. Cessel guadagna la lunetta, due su due per lui ai liberi (81-56). Nicolò piazza una tripla per i neroarancio. Ancora l’under della Viola. Foure per Catanzaro. Si conclude il match sull’86 a 61. La festa è neroarancio.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria-Catanzaro 87-61 (24-18,16-16,24-13,23-14)

Redel: Idiaru 5,Ani 19, Paulinus 19, Simonetti 9, Fernandez 14, Sgarlato, Cessel 7, Donati 7, Ivanaj 1, Nicolò 6, Bangu, Marinelli.All Cadeo Ass Scarpa e D’Agostino

Catanzaro: Agbortabi 10, Canestrari 3, Dmitrovic 4, Miljianic, Procopio 17, Fourè 2, Sipovac 7, D’Urso 6, Tamulevicius 6, Giglio, Torzic, Calabretta 4.

All Procopio Ass Sant’Ambrogio

Arbitri Scarfò di Palmi e Migliaccio di Catanzaro