La Redel Viola non si ferma più! Rende sconfitta a Reggio Calabria

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Bim Bum Basket Rende, partita valida per la quattordicesima giornata di Serie B Division H 2024/2025. Il match infrasettimanale disputato al Palacalafiore con il pubblico reggino presente dopo la squalifica subita per il post gara casalingo contro Messina. Il primo quarto di gioco seppur equilibrato ha visto in vantaggio gli ospiti. Durante la seconda frazione di gioco i neroarancio hanno alzato l’asticella difensiva e si sono dimostrati più concreti in fase realizzativa portandosi in vantaggio di 4 punti prima dell’intervallo lungo. Il terzo quarto è stato decisivo per Reggio Calabria che si è portata in vantaggio, rimanendo avanti anche nell’ultimo quarto. La Redel Viola si è aggiudicata la quattordicesima vittoria su altrettante partite.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Ivanaj, risponde Baquero da tre. Ancora Baquero dalla lunga distanza (2-6). Ivanaj guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Ancora Ivanaj in allontanamento per il 6 a 6. Donati trova il canestro dell’8 a 6. Shevts per il pareggio. Ivanaj, due su due ai liberi. Ballati, due su due dalla lunetta. Baquero da tre. Donati subisce fallo, uno su due ai liberi. Ginefra da tre. Fernandez per il -2. Idiaru dopo una serie di errori per il 16-16. Un errore per compagine. Tartamella per il +2 di Rende. Lucadamo per il 16 a 21.

SECONDO QUARTO

Paulinus da sotto per i neroarancio. Gatta per gli ospiti. Lucadamo da tre. Coach Cadeo chiama Time Out. Paulinus guadagna la lunetta, uno su due ai liberi. Ancora Paulinus, la tripla vale il -5. Tartamella per il 22 a 29. Fernandez per i padroni di casa e poi Simonetti per il -3 di Reggio Calabria. Paulinus per il 28 a 29. Simonetti da sotto per il sorpasso (30-29). A Gatta risponde Idiaru sempre da tre. Simonetti segna e subisce fallo, sbaglia il supplementare. Fernandez per il +5 della Redel. De Angelis, due su due ai liberi. Time Out di Coach Cadeo. Fernandez dalla lunetta, uno su due ai liberi. Si va all’intervallo con una serie di tentativo di tiro dei padroni di casa e sul punteggio di 38 a 34.

TERZO QUARTO

Simonetti per la Viola. Paulinus per il +8, risponde Tartamella, sbaglia il supplementare. Ad Ani risponde Gatta. Fernandez da sotto. Tripla di Ani per il +11. Ballati per il 49 a 40. Idiaru da tre. Tartamella per gli ospiti. Baquero per il -7. Simonetti, uno su due ai liberi. Ancora Simonetti per il +10 neroarancio. Baquero due su due dalla lunetta. Ivanaj uno su due dalla lunetta. Bangu per i neroarancio. Ani dalla lunga distanza per il 61 a 47. Coach Carbone chiama Time Out. Ballati da tre, risponde Fernandez. Ginefra, due su due dalla lunetta. Gatta da tre. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Si va all’ultimo quarto sul 63 a 55.

ULTIMO QUARTO

Ad Ivanaj risponde Byerne. Ivanaj, due su due ai liberi. Byerne da tre. Ani per il 69 a 60. Idiaru per i neroarancio. Byerne per Rende. Coach Cadeo chiama Time Out. 71 a 63 a 4:28 dal termine. Cessel dalla lunetta, uno su due. De Angelis, due su due ai liberi. Cessel per i neroarancio (74-64). Ivanaj dalla lunga distanza, risponde Ballati. Fernandez, due su due ai liberi. Byerne, due su due ai liberi. Ancora Byerne da tre a circa un minuto dalla fine del match. Simonetti, due su due ai liberi. Idiaru per il +12. Ballati, due su due dalla lunetta. Cessel subisce fallo, uno su due per lui al tiro. Risultato finale 84 a 73. La Redel Viola conquista la quattordicesima vittoria su altrettante partite.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Sintegra Rende 84-73 (16-21,22-13,25-21,21,18)