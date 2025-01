Derby amaro per la Redel Viola: sconfitta a Messina, e perde Fernandez

Serata da dimenticare per i neroarancio, che perdono due punti importanti per la fase a orologio e attendono l’esito degli esami strumentali per il capitano

La Redel Viola incassa la seconda sconfitta stagionale e perde il derby dello stretto in casa della Basket School Messina.

I messinesi allenati da coach Sidoti vincono con merito un match dominato sin dalla palla a due, con la capolista che paga a caro prezzo un avvio rinunciatario in difesa e disastroso in attacco, dove la compagine neroarancio ha manifestato, non per la prima volta quest’anno, enormi difficoltà nel trovare la via del canestro.

Il risultato di questo approccio è un parziale di 10 a 0 suggellato dalla bomba in transizione di Miaffo. I messinesi sembrano indemoniati in difesa e al rimbalzo, la regia di Giorgio Busco regala assist preziosi e ben finalizzati dai compagni.

Simonetti fa il suo ingresso in campo ed ha subito un ottimo impatto sulla gara dei neroarancio. Botta e risposta dalla lunga tra i due capitani Di Dio e Fernandez, segna anche Paulinus. La capolista entra in ritardo in partita e chiude il primo quarto sul -8, 22 a 14.

L’infortunio del capitano Fernandez

Rientrati dal primo riposo, passano due minuti e l’infortunio nel secondo quarto del capitano Manu Fernandez, scivolato sul parquet bagnato del Palatracuzzi, complica i piani di coach Cadeo. Il giocatore, dopo l’intervento dello staff medico, prova a rientrare con una fasciatura al ginocchio, ma non ce la fa ed è costretto ad abbandonare anzitempo la gara.

Una brutta tegola per i neroarancio, che non trovano più le giuste letture e i messinesi con gli ottimi Di Dio (19 punti stasera) e Yeyap (MVP della gara con 19 punti 8 rimbalzi e 29 di valutazione), allungano e chiudono la prima metà della gara sul più 16 col punteggio di 37-21. Soltanto sette punti nel secondo quarto per i neroarancio con un tabellino impietoso che dice 0 su 5 da tre e 2 su 14 da due.

Si rientra dal riposo lungo e sul -17 la capolista, con un moto d’orgoglio, prova a cambiare l’inerzia della gara. Simonetti e Ani concretizzano un minibreak, ma i padroni di casa restano sul pezzo con gli ottimi Tartaglia e Di Dio.

Coach Cadeo perde anche il secondo play, Bangu, per raggiunto limite di falli, e il controllo della partita scivola definitivamente via dalle mani della capolista, che con il 14% complessivo da tre e il 35% da due non rientrerà più in partita.

Finisce 73-53 per i padroni di casa, che guadagnano così due punti preziosissimi per la successiva fase a orologio.

La Redel Viola rientra a Reggio e avrà il tempo di pensare alla prestazione contro Messina, ai prossimi avversari (restano i match contro Catanzaro e Matera), e nel frattempo incrocerà le dita nell’attesa dell’esito degli esami strumentali per il capitano Fernandez.

Il play-in Gold è alle porte e, senza troppi allarmismi, serve mettere alle spalle al più presto la serata negativa del Palatracuzzi. A cominciare da mercoledì sera, con il turno infrasettimanale e il derby di Calabria al Palacalafiore.