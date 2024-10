Redolfi: ‘La Reggina sarà la rivelazione. Reggio grande piazza’

Al fianco di Conson dovrebbe rappresentare il muro a protezione del giovane Confente. Per Alex Redolfi le prime dichiarazioni con la maglia della Reggina: “Sono molto contento, appena è arrivata l’offerta di una grande piazza come Reggio Calabria ho accettato subito. Classico difensore centrale, faccio del fisico la mia forza, mi piace giocare palla a terra impostando il gioco da dietro, ma sempre con l’obiettivo primario di non far fare gol agli avversari. Buon gruppo, giovane, con qualche elemento di esperienza. Ritengo si possano raggiungere i play off ed essere una buona rivelazione di questo campionato”.