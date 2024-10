Referendum costituzionale: incontro virtuale di riflessione

La Costituzione è un “bene comune”, che non nasce dal nulla ma dai sacrifici di tanti italiani

Si comunica che per iniziativa del Dipartimento Digies della Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con l’AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) sezioni di Locri, Reggio Calabria e Palmi, si è organizzato un incontro di riflessione il giorno 7 settembre sul referendum confermativo che si svolgerà fra due settimane. Partecipano all’incontro un nutrito gruppo di eminenti costituzionalisti (Silvio Gambino, Alessandro Morelli, Antonino Spadaro, Carmela Salazar) e altri studiosi con esperienze importanti alle spalle (Francesco Manganaro, Nico D’Ascola). Coordina e conclude il dibattito il prof. Giorgio Fontana.

La tavola rotonda, che sarà preceduta dai saluti del Direttore del Dipartimento prof. Ferrara e della Presidente dell’AIGA, sezione di Locri, Avv. Chirico, avrà inizio alle ore 16.30 di lunedì 7 settembre. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e tutti possono collegarsi alla piattaforma informatica che ospita il dibattito (riunioni in presenza sono ancora da sconsigliare, per collegarsi basta andare sul sito www.eventbrite.it o in alternativa mandare una mail a giorgio.fontana@unirc.it oppure a manuela.calautti@virgilio.it ).

Mai come oggi la Costituzione deve ritenersi patrimonio comune. La Costituzione è un “bene comune”, che non nasce dal nulla ma dai sacrifici di tanti italiani, l’auspicio degli organizzatori è che il voto dei cittadini sia frutto di riflessioni e non di suggestioni.