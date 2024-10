Elezioni comunali 2022: FdI nomina i referenti per Palmi e Villa San Giovanni

In virtù del percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative dei comuni della provincia di Reggio Calabria, che si terranno nell’anno in corso, Fratelli d’Italia, nella persona del suo Commissario provinciale Denis Nesci, ha deciso di nominare a Palmi e Villa san Giovanni, due referenti, per meglio rappresentare il partito nel confronto politico che da qui ai prossimi mesi, animerà il ‘dibattito’ con gli alleati e le forze civiche che vorranno essere protagoniste nei rispettivi comuni.

Nominati i referenti FdI per le elezioni 2022 a Palmi e Villa

A Villa San Giovanni, Filippo De Blasio sarà Portavoce del Circolo cittadino, mentre il Vice Commissario provinciale Bruno Squillaci, sarà il Commissario del partito del Circolo cittadino di Palmi.

A loro il compito – fermo restando la linea politica in capo ai maggiorenti del partito – di presenziare le trattative e le conseguenti strategie per la formazione di compagini elettorali in grado di intercettare le istanze dei cittadini dei rispettivi comuni, nei quali sono chiamati a svolgere il mandato che Fratelli d’Italia ha affidato loro: scegliere e proporre profili indiscutibilmente validi, animati da un autentico amore per il proprio territorio e con valori adeguati a guidare o far parte di una pubblica amministrazione.

Buon lavoro dunque, a Filippo De Blasio e Bruno Squillaci. Il Partito è al loro fianco.