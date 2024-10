Il Galà Beach presenta la ‘Notte cubana’: ospiti speciali e tante sorprese

Al Regent Hotel & Apartments spazio all'originalità. In programma la 'Notte Cubana' con esibizione di ballerini dal vivo

Proseguono le cene e l’intrattenimento nel bellissimo Galà. Il ristorante del Regent Hotel & Apartments che prende il nome dalla struttura dell’Excelsior, è pronto ad ospitare un nuovo evento.

Visto il successo dei precedenti appuntamenti musicali, la storica struttura di Catona ha deciso di puntare all’originalità invitando gli avventori a partecipare ad una serata a tema cubano. Dalla musica, passando per il ballo ed alcune tradizioni come i sigari ed il rum, ogni dettaglio è stato pensato per il vostro relax ed il vostro divertimento.

QUANDO

L’appuntamento è fissato per sabato 10 agosto, a partire dalle ore 21:30, la vostra cena a base di pizza o pesce sarà accompagnata dall’intrattenimento di ospiti speciali.

Al Regent arriva infatti il famoso ballerino Llensy Zafra Martinez accompagnato, per l’occasione, da Yana Oni Yemaya.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra “Lifeblood RC” e la scuola di danza di Villa San Giovanni “El ritmo de Cuba” con la direttrice Yemaya Zaldivar, vuole dare la possibilità ai reggini di vivere a 360° la bellezza della cultura cubana, in particolar modo quella legata alla musica ed al ballo.

Il corpo di ballo presente trasformerà l’evento in una serata ‘dinamica’ in cui i veri protagonisti saranno proprio i commensali, che avranno anche la possibilità di apprendere alcuni passi di danza direttamente dai ballerini cubani.

Salsa, samba, bachata, ma anche tanto divertimento al Regent Hotel & Apartments. La musica però non sarà l’unica ‘arte’ della serata. All’evento del Galà Restaurant sarà infatti presente anche un pittore di origini brasiliane, Giorgio Di Gifico che si occuperà di creare dei dipinti durante l’esibizione attraverso l’utilizzo di una tecnica mista.

PRENOTAZIONI

Lascia a casa la noia e la monotonia e vai a ballare al Galà Beach. Musica cubana dal vivo con special guest Llensy Zafra Martinez.

Per le prenotazioni contattare 0965 301067